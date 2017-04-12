Космонавт Борисенко сравнил посадку "Союза МС-02" с американскими горками

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 12 апр — РИА Новости. Посадка космического корабля "Союз МС-02" напоминала американские горки с сорвавшейся с рельс кабиной, сообщил журналистам в среду вернувшийся на корабле с МКС российский космонавт Андрей Борисенко.
Борисенко отметил при этом, что снаружи посадка должна была выглядеть "более экстравагантно", чем могло показаться космонавтам, надежно пристегнутым внутри кабины.
"Хотя в прошлый раз я в руках не смог удержать бортдокументацию, в этот раз, несмотря на то, что посадка была более динамичной, все осталось на месте", — сказал космонавт.
Его коллега по экипажу, Сергей Рыжиков, более сдержанно оценил первую в своей жизни "космическую" посадку.
"Для меня посадка особенно не запомнилась, поболтало, покрутило, нормально", — сказал он.
Оба космонавта рассказали о хорошем самочувствии после посадки.
"После извлечения из спускаемого аппарата я не понимал, зачем меня несут, я и сам могу, такое ощущение было. Потом принесли палатку, начался "полевой тест", и тут все радости земного притяжения начали ощущаться понемножку, но ничего. Вчера вечером — сегодня было уже нормальное состояние, бодрое", — добавил Рыжиков уточнив при этом, что ему не удалось до конца пройти "полевой тест".
"Я бы их сложными не назвал (задачи "полевого теста"), но реакция организма была не нормальная, поэтому я его до конца не прошел", — заключил космонавт.
Космонавты миссии МКС 49/50 Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт Роберт Шейн Кимброу (США) провели на станции 173 дня и вернулись на Землю 10 апреля 2017 года.