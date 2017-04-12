Космонавт Борисенко сравнил посадку "Союза МС-02" с американскими горками

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 12 апр — РИА Новости. Посадка космического корабля "Союз МС-02" напоминала американские горки с сорвавшейся с рельс кабиной, сообщил журналистам в среду вернувшийся на корабле с МКС российский космонавт Андрей Борисенко.

"Конечно, наша мягкая посадка, которая называется мягкой, где слово "мягкой" достаточно условно. Я не знаю, приходилось ли кому-нибудь переворачиваться на машине, надеюсь, что нет, но могу сказать, что это гораздо хуже, чем перевернуться на машине. Удар был сильный и потом нас хорошо побросало. Будем считать, что это американские горки в момент, когда кабина на них срывается и начинает кататься самопроизвольно, но не по рельсам.", — сказал Борисенко на послеполетной пресс-конференции.

Борисенко отметил при этом, что снаружи посадка должна была выглядеть "более экстравагантно", чем могло показаться космонавтам, надежно пристегнутым внутри кабины.

"Хотя в прошлый раз я в руках не смог удержать бортдокументацию, в этот раз, несмотря на то, что посадка была более динамичной, все осталось на месте", — сказал космонавт.

Его коллега по экипажу, Сергей Рыжиков, более сдержанно оценил первую в своей жизни "космическую" посадку.

"Для меня посадка особенно не запомнилась, поболтало, покрутило, нормально", — сказал он.

Оба космонавта рассказали о хорошем самочувствии после посадки.

"Если говорить о самочувствии, то вторая посадка для меня прошла гораздо комфортнее, чем первая. Самочувствие после посадки было на порядок лучше, чем было после первой посадки", — сказал Борисенко.

"После извлечения из спускаемого аппарата я не понимал, зачем меня несут, я и сам могу, такое ощущение было. Потом принесли палатку, начался "полевой тест", и тут все радости земного притяжения начали ощущаться понемножку, но ничего. Вчера вечером — сегодня было уже нормальное состояние, бодрое", — добавил Рыжиков уточнив при этом, что ему не удалось до конца пройти "полевой тест".

"Я бы их сложными не назвал (задачи "полевого теста"), но реакция организма была не нормальная, поэтому я его до конца не прошел", — заключил космонавт.

Космонавты миссии МКС 49/50 Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт Роберт Шейн Кимброу (США) провели на станции 173 дня и вернулись на Землю 10 апреля 2017 года.