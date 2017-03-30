"Энергомаш" назвал возобновление пусков "Протонов" первоочередной задачей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Возобновление запусков ракет-носителей "Протон-М", приостановленных после массового отзыва двигателей второй и третей ступеней на Воронежский механический завод (ВМЗ), является первоочередной задачей, сообщил РИА Новости глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Возобновление пусков ракет "Протон-М" носит первоочередной характер. Поставка первых проверенных двигателей для "Протонов" в ГКНПЦ имени Хруничева запланирована на начало мая и продолжится в течение всего 2017 года", — сообщил Арбузов.

По его словам, график работ составлен таким образом, что Воронежский механический завод гарантирует своевременную поставку исправных двигателей и для ракет-носителей "Союз" Протон-М".

"Работы по дефектации двигателей не повлияют на график исполнения всех контрактных обязательств, в том числе по программе доставки пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции, а также коммерческих пусков и запусков в интересах Минобороны", — отметил Арбузов.