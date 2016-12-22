В Казахстане в 2018 году заработает комплекс по сборке спутников

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Ковалев. Ввод в строй сборочно-испытательного комплекса для создания космических аппаратов, который строится в Астане с участием Airbus Defence & Space, планируется уже в начале 2018 года, сообщил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в РФ Владимир Терехов.

Казахстанско-французское СП "Галам" было образовано в 2009 году для реализации проекта по созданию и эксплуатации сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который строится в Астане. Доля уставного капитала СП "Галам" составляет у АО "Казакстан Гарыш Сапары" 72%, у Airbus Defence & Space — 27,5%. Еще 0,5% уставного капитала совместного предприятия принадлежит государству.

"Мы рассчитываем, что уже в начале 2018 года в Астане будет достроен и введен в строй полноценный сборочно-испытательный комплекс, в котором будет налажено производство спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, планируется предложить построенный в Казахстане космический комплекс как логистический хаб для других заказчиков, которые могли бы его использовать для сборки своих спутников и иметь "короткое плечо" для доставки уже готовых аппаратов на Байконур для запуска", — отметил Терехов.

По его словам, уже создана команда из 30 специалистов, которые могут спроектировать спутник.

"Ранее мы поставили Казахстану два космических аппарата – для работы в диапазонах высокого и среднего разрешения. В настоящее время казахстанские коллеги прошли у нас обучение и занимаются созданием научно-технологического спутника. Этот аппарат создается усилиями казахстанской стороны при нашей поддержке", — заключил глава Airbus DS в РФ.

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