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Общество

МВД согласовывает с Минздравом идею обмена данными об алкоголиках за рулем

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© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель. Архивное фотоПьяный водитель. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Законопроект об обмене информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению авто, в частности страдающих алкоголизмом и наркоманией, в данный момент еще находится на этапе согласования с Минздравом, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В 2018 году уже вступили в силу нормативные акты о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется, что с 1 января 2019 года все медицинские организации будут предоставлять необходимую информацию в данную систему. Сведения будут поступать как из государственных, так и из частных клиник. В случае принятия данного законопроекта ГИБДД будет иметь доступ к сведениям в данной системе.

"В настоящее время законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом", — пояснили агентству в пресс-центре.

В случае принятия документа обмен данными между ведомствами технически будет выглядеть следующим образом. Сотрудник ГИБДД с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляет запрос о подтверждении выдачи гражданину медицинского заключения и содержащихся в нем сведений. В ответе ему приходит информация о выдаче бланка заключения, о наличии либо отсутствии у человека противопоказаний к управлению авто, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств.

Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кроме того, инспектор получает сведения об общих ограничениях по управлению автомобилем. Они могут быть связаны с конструкцией транспортного средства (например, ручным управлением) или с использованием водителем специальных приспособлений и медицинских изделий (например, водить можно только в очках или линзах). Ответ приходит в онлайн режиме. После этого инспектор уже решает, выдавать ли человеку права и какие установить для него ограничения по управлению.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом и МВД приводит к тому, что имеющие противопоказания к вождению водители продолжают управлять авто, в результате чего создаются препятствия для безопасной езды. В МВД фиксируют случаи, когда у автовладельцев есть права, несмотря на наличие алкогольной или наркотической зависимости.

Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, есть случаи наступления смерти водителей во время управления автомобилем в результате резкого ухудшения здоровья.

Пост ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сам документ разрабатывался с 2015 года. В первоначальной версии законопроекта предлагалось еще и внести изменения в закон об охране здоровья граждан, которые позволили бы предоставлять органам внутренних дел данные медицинских заключений без согласия гражданина или его законного представителя. По словам источника агентства, знакомого с разработкой документа, ведомства не смогли прийти к согласию по этому вопросу: Минздрав настаивает, что это нарушает врачебную тайну, в МВД же утверждают, что запрашиваемые сведения не будут напрямую иметь отношения к здоровью человека и раскрывать информацию о его болезни.

В связи с этим вопрос о внесении изменений в закон, скорее всего, не будут включен в законопроект о межведомственном информационном взаимодействии. Он будет рассмотрен позже, не исключено, что в рамках подготовки отдельного законопроекта. В случае принятия разработанного ведомствами документа обмен данными о медицинских заключениях в электронном виде будет возможен только при согласии самого водителя. По этой же причине пока не получится полностью отказаться от бумажных справок, инспекторы будут их принимать даже после принятия законопроекта.

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