МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Росгвардия и ФСБ представили Владимиру Путину комплекс мер по "совершенствованию контроля за оборотом оружия", сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.
Какие именно предложения внесены в данный комплекс мер, генерал не уточнил.
Трагедия в Керчи
Семнадцатого октября четверокурсник Владислав Росляков устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство в политехническом колледже в Керчи. Погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Нападавший покончил с собой в библиотеке учебного заведения.
За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и разрешение на его хранение.
После трагедии в Росгвардии предложили обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания и повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Инициатива не касается спортсменов, охотников, егерей, "тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла". Сейчас владеют оружием около 15 тысяч россиян в возрасте от 18 до 21 года.