МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Росгвардия и ФСБ представили Владимиру Путину комплекс мер по "совершенствованию контроля за оборотом оружия", сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

По его словам, ведомства пошли на этот шаг после массового убийства в керченском колледже.

Какие именно предложения внесены в данный комплекс мер, генерал не уточнил.

Трагедия в Керчи



Семнадцатого октября четверокурсник Владислав Росляков устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство в политехническом колледже в Керчи. Погиб 21 человек, более 50 получили ранения. Нападавший покончил с собой в библиотеке учебного заведения.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и разрешение на его хранение.

После трагедии в Росгвардии предложили обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания и повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Инициатива не касается спортсменов, охотников, егерей, "тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла". Сейчас владеют оружием около 15 тысяч россиян в возрасте от 18 до 21 года.

Свои предложения выдвинуло и МВД . В ведомстве призвали оснастить все огнестрельное оружие специальными датчиками слежения.

В свою очередь, секретарь Совбеза Николай Патрушев констатировал, что массовое убийство в Керчи показало неэффективную организацию профилактической работы с молодежью. Среди предложенных им мер — улучшение воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усиление контроля за оборотом оружия.