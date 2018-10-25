В МВД предложили оснастить все оружие в России датчиками слежения

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В НПО МВД России "Специальная техника и связь" (СТиС) предлагают оснастить все огнестрельное оружие в РФ специальными датчиками слежения, чтобы, в частности, эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи, сообщил старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС министерства Андрей Цуканов.
"Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия. Схожий принцип применяется, например, в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом", — пояснил во время выступления Цуканов.
"Недавно произошедшие трагические события в ряде регионов страны, в том числе в Керчи, к сожалению, подтверждают актуальность рассматриваемой проблемы", — рассказал собеседник агентства.
При возникновении подозрений правоохранители в любой момент смогут остановить для проверки человека с оружием, так как его маршрут будет виден на пульте охраны. Чтобы получить полную информацию о владельце оружия, по замыслу автора идеи, достаточно будет просто нажать курсором компьютерной мыши на маячок.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.