В МВД предложили оснастить все оружие в России датчиками слежения

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В НПО МВД России "Специальная техника и связь" (СТиС) предлагают оснастить все огнестрельное оружие в РФ специальными датчиками слежения, чтобы, в частности, эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи, сообщил старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС министерства Андрей Цуканов.

Цуканов выступил на конференции в рамках XXII международной выставки средств обеспечения безопасности государств "Интерполитех-2018".

"Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия. Схожий принцип применяется, например, в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом", — пояснил во время выступления Цуканов.

Как пояснил автор идеи РИА Новости, данное предложение основывается на диссертационном исследовании, после принятия диссертации (в 2019 году) возможность внедрения в оружие датчиков слежения будет обсуждаться, в том числе с представителями Росгвардии. По словам Цуканова, в случае одобрения инициативы электронный датчик-накопитель планируется устанавливать в приклад или корпус еще на стадии изготовления оружия. Уже выпущенное оружие предлагается оснащать датчиками после того, как владелец придет продлевать лицензию.

"Недавно произошедшие трагические события в ряде регионов страны, в том числе в Керчи, к сожалению, подтверждают актуальность рассматриваемой проблемы", — рассказал собеседник агентства.

Согласно предложению научного сотрудника, на стационарный пульт контроля (например, при вневедомственной охране) будет поступать совокупность цифровых сигналов (маячков), оператор сможет отслеживать перемещение оружия с того момента, как владелец достанет его из сейфа. При выстреле из него в пределах зон контроля оператор получает тревожный звуковой сигнал, а маячок становится бордового цвета. Такой же сигнал охрана получает, если человек с оружием близко подходит к территории особого риска — местам массового скопления людей, школам, детским садам и так далее.

При возникновении подозрений правоохранители в любой момент смогут остановить для проверки человека с оружием, так как его маршрут будет виден на пульте охраны. Чтобы получить полную информацию о владельце оружия, по замыслу автора идеи, достаточно будет просто нажать курсором компьютерной мыши на маячок.

По словам Цуканова, стоимость такого датчика будет сопоставима со стоимостью самого дешевого мобильного телефона с выходом в интернет, так как они работают по схожему принципу.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.