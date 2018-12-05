Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.

Профильные комитеты поддержали документ. В заключении комитета по соцполитике отмечается, что пенсионные права застрахованных лиц не уменьшится, равно как и в предыдущие годы действия "моратория". Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой пенсии.

Документ касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года. Как заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, за время заморозки накопительной части пенсии бюджет сэкономил около двух триллионов рублей.