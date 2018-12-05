Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Документ касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года. Как заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, за время заморозки накопительной части пенсии бюджет сэкономил около двух триллионов рублей.