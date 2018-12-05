Роспотребнадзор не получил жалоб на завышение цен на такси и каршеринг

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам такси и каршеринга не поступало жалоб на необоснованное завышение цен на услуги, сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзором была организована и проведена работа горячей линии по защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга… Отметим, что на горячую линию Роспотребнадзора не поступали жалобы на необоснованное завышение цены за перевозку", — говорится в сообщении. Звонки принимались с 5 по 19 ноября.

Всего специалисты Роспотребнадзора проконсультировали более 3,3 тысячи россиян. Наиболее часто (43% обращений) они отвечали на вопросы о правилах оказания транспортных услуг. Еще 41% обратившихся получили консультацию по вопросам защиты прав потребителей при пользовании такси: жалобы на навязывание дополнительных платных услуг, непредоставление квитанции за услуги, изменение оплаты перевозки в зависимости от времени суток.

Еще 10% обращений были посвящены агрегаторам такси, а именно качеству и безопасности услуг, поступали жалобы на грязный салон машины, грубое поведение сотрудников, спрашивали о порядке возврата забытых в машине вещей.

Отдельный блок вопросов и жалоб касался защиты прав потребителей при пользовании каршерингом (6% обращений). Потребителей интересовали вопросы некачественного предоставления автомобиля, порядка предоставления необходимых документов, подтверждающих заключение договора на каршеринг, порядка оставления автомобиля на парковке аэропорта, если клиент улетает в другой регион, порядка оплаты штрафов за нарушения ПДД.

Отмечается, что по результатам рассмотрения обращений подготовлено 145 проектов претензий и 20 проектов исков, по ряду обращений уже возбуждены административные дела и начаты расследования. Роспотребнадзор повторно запустит горячую линию на трех языка (русский, английский и китайский) с 26 декабря по 15 января 2019 года.