Роспотребнадзор не получил жалоб на завышение цен на такси и каршеринг

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам такси и каршеринга не поступало жалоб на необоснованное завышение цен на услуги, сообщается на сайте ведомства.
Всего специалисты Роспотребнадзора проконсультировали более 3,3 тысячи россиян. Наиболее часто (43% обращений) они отвечали на вопросы о правилах оказания транспортных услуг. Еще 41% обратившихся получили консультацию по вопросам защиты прав потребителей при пользовании такси: жалобы на навязывание дополнительных платных услуг, непредоставление квитанции за услуги, изменение оплаты перевозки в зависимости от времени суток.
Еще 10% обращений были посвящены агрегаторам такси, а именно качеству и безопасности услуг, поступали жалобы на грязный салон машины, грубое поведение сотрудников, спрашивали о порядке возврата забытых в машине вещей.
Отмечается, что по результатам рассмотрения обращений подготовлено 145 проектов претензий и 20 проектов исков, по ряду обращений уже возбуждены административные дела и начаты расследования. Роспотребнадзор повторно запустит горячую линию на трех языка (русский, английский и китайский) с 26 декабря по 15 января 2019 года.