В Петербурге состоится второй тур конкурса "Великие имена России"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Второй тур голосования конкурса "Великие имена России" пройдет в нескольких городах, в том числе и в Петербурге, сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

"Воронеж отобрал имя Петра I (для аэропорта — ред.) у Петербурга. Значит, в Петербурге и еще нескольких городах будет второй тур. Надо же определиться с теми, кто займет первые места. Таких городов несколько", — сказал Фадеев в эфире канала "Россия 1"

"Это предварительные результаты, это не означает, что завтра аэропорты будут носить это имя. Мы в общественной палате эти инициативы отправим в правительство — там, где ситуация бесспорна", — добавил он.

Проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.