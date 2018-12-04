Угроза терроризма в Дагестане минимизирована, заявил глава региона

МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Совместная работа правоохранительных органов и власти региона позволила заметно уменьшить угрозу терроризма в Дагестане, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе заседания антитеррористической комиссии.
В рамках заседания, глава Республики Дагестан также отметил необходимость продолжать работу правоохранителей и властей на обеспечение безопасности населения. Он также призвал присоединиться к этой работе общественные объединения, религиозные организации, что, по его мнению, сможет поднять уровень безопасности жителей республики на новый уровень.