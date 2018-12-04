Угроза терроризма в Дагестане минимизирована, заявил глава региона

МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Совместная работа правоохранительных органов и власти региона позволила заметно уменьшить угрозу терроризма в Дагестане, сообщил глава республики Владимир Васильев в ходе заседания антитеррористической комиссии.

"Угроза терроризма, связанная с возвращением участников международных террористических организаций в Дагестан минимизирована. Фактов их вливания в местные группы и совершения преступления как в этом, так и в прошлом году выявлено не было. Преступные группировки и бандгруппы, которые раньше находились на территории республики, сегодня практически нейтрализованы. Это и есть условия мирной жизни, безопасности наших граждан, а также условия для развития", — сказал Васильев.

В рамках заседания, глава Республики Дагестан также отметил необходимость продолжать работу правоохранителей и властей на обеспечение безопасности населения. Он также призвал присоединиться к этой работе общественные объединения, религиозные организации, что, по его мнению, сможет поднять уровень безопасности жителей республики на новый уровень.

Другие новости региона читайте здесь >>