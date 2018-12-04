Предприятия Дагестана победили в конкурсе "100 лучших товаров России"

МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Продукция шести дагестанских предприятий признана лучшей на всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Товары и услуги представленных компаний оценивала специальная региональная комиссия. В результате, победителями стали ЗАО "Дружба", АО "Дербентский коньячный комбинат", Хлебозавод № 4, ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат", ООО "Кубачи-Артель" и ГУП "Кубачинский художественный комбинат". Всего свою продукцию на конкурсе представляли около 30 компаний со всей республики", — рассказали в ведомстве.

Федеральный этап конкурса прошел в Москве. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии — Росстандарт.

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