В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. День Конституции должен быть снова объявлен выходным днём, это поможет привлечь внимание к изучению Основного закона и поднять интерес к нему, считает сенатор Людмила Нарусова.

"Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона", — сказала она на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Нарусова привела данные соцопросов, согласно которым лишь около 10% россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20% россиян читали и изучали ее.

Она отметила, что во времена СССР День Конституции был выходным.

"Сейчас Конституция таким вниманием государства обделена. Это неправильно и непатриотично", — убеждена парламентарий.

Председатель конституционного комитета Андрей Клишас согласился с Нарусовой в том, что День Конституции должен быть выходным. Вместе с тем он отметил, что для этого необходим соответствующий закон.

"Лично я вас поддерживаю, но нам принимать решение не о чем. У нас нет формулировки. Предложите (сами) проект закона", — сказал сенатор.