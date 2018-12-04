В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. День Конституции должен быть снова объявлен выходным днём, это поможет привлечь внимание к изучению Основного закона и поднять интерес к нему, считает сенатор Людмила Нарусова.
Нарусова привела данные соцопросов, согласно которым лишь около 10% россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20% россиян читали и изучали ее.
Она отметила, что во времена СССР День Конституции был выходным.
Председатель конституционного комитета Андрей Клишас согласился с Нарусовой в том, что День Конституции должен быть выходным. Вместе с тем он отметил, что для этого необходим соответствующий закон.
"Лично я вас поддерживаю, но нам принимать решение не о чем. У нас нет формулировки. Предложите (сами) проект закона", — сказал сенатор.