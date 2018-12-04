В Петербурге школьник создал "профсоюз" для защиты интересов учеников

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министерство просвещения РФ после создания петербургским учеником "аппарата по решению проблем школьников" отметило, что всегда поддерживает инициативу учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало.

В понедельник издание "Сноб" сообщило со слов ученика гимназии №622 Петербурга, что мальчику якобы грозит отчисление из-за того, что он создал "аппарат по решению проблем школьников" под названием "Ученик", его участники хотят, в частности, ограничить число ежедневных контрольных работ тремя. Также их не устраивает контроль над внешним видом учеников со стороны администрации школы.

В качестве стратегической задачи члены школьного профсоюза намерены добиваться реформы городской системы образования в целом, сообщает издание. Как отметил мальчик, его вызвали к директору школы для воспитательной беседы, а другим ученикам руководство гимназии якобы рекомендовало ограничить с ним контакты.

"Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало. В этом смысле "баррикады" вряд ли способны привести к какому-либо развитию. Отметим, что система ЕГЭ во многом поддерживает учеников со всех регионов, в частности, давая возможность поступить на равных возможностях в университеты вне зависимости от места проживания", — информирует пресс-служба Минпросвещения.

"Работа над совершенствованием систем итоговой аттестации ведется непрерывно, и мы открыты к предложениям, в том числе и со стороны учащихся", — отмечает ведомство.