Эксперт призвал обсуждать изменения тарифов на парковку с москвичами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вопросы изменения тарифов на парковку в Москве необходимо решать через обсуждение с жителями столицы, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Ранее эксперты РЭУ имени Плеханова предложили властям Москвы разгрузить парковки в центре города путем увеличения стоимости на них до цен в подземных паркингах, то есть до 400-500 рублей. Как считают эксперты, изменение стоимости на парковку актуально из-за высокой загрузки улиц и дорог и постоянного роста числа автомобилей в столице, и увеличение тарифов и сокращение бесплатного периода позволит снизить загрузку городских парковок на 15-20% и освободить места для местных жителей.

"Наши инструменты, которые действуют в Москве, позволяют вводить очень гибкую тарифную схему. Например, во многих городах просто стоит барьер на перемену парковочных тарифов, где-то первый час парковки стоит три доллара, а за восемь часов будет не 24 доллара, а 100. Ради деловой встречи — пожалуйста, но дольше — уже за твои средства, потому что городу не нужно, чтобы ты оставлял свой автомобиль на целый день", — сказал Блинкин в ходе тематического круглого стола в Общественной палате столицы.

"Вот такой тариф с переменными в Москве можно ввести запросто, можно ввести перепарковку — какой бы тариф ни был, через два часа убирайся… Самое главное во всех этих проблемах — не торопиться, решать вопрос полемикой, искать согласие, потому что в решении этих проблем заинтересовано не начальство, не бизнес, а в большей степени мы, обыватели", — добавил он.

Кроме того, в ходе встречи собравшиеся обсудили, в частности, проблемы резидентских зон парковки в Москве, установку шлагбаумов в этих зонах, создание многоэтажных паркингов в центре города, а также точечную тарификацию парковок.

"Что касается вопросов точечной тарификации. Если посмотрите, мы с момента появления парковки корректировали тарифы, они были плоскими, мы поднимали цены на "кольцах", затем набирали статистику и начали более детально подходить к этому вопросу. Если говорить о ценах, которые предложили коллеги из Плехановского университета — они кажутся нам завышенными, но уже не такими страшными, если речь идет о таких загруженных улицах как Петровка, Неглинная, Черкасский переулок", — прокомментировал Гривняк.