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Общество

Эксперт не поддержал инициативу Милонова по пошлинам на новогодние ели

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЕлочный базар. Архивное фотоЕлочный базар. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Выращивание новогодних елей на заброшенных сельскохозяйственных землях является наиболее действенным решением проблемы браконьерских рубок хвойных накануне Нового года, заявил РИА Новости директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Николай Шматков.

Всероссийский Дед Мороз на празднике в ЦПКиО Маяковского во время посещения Екатеринбурга. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дед Мороз рассказал Милонову, откуда берутся елки на новогодних базарах

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Деду Морозу и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей. А главный российский Дед Мороз посоветовал покупать новогодние ели в горшочках, чтобы после празднования не выбрасывать их, а иметь возможность пересадить деревья в грунт.

"Мне кажется, что депутатам стоит подумать не только, как что-то запретить или на что-то поднять цену, но и как что-то полезное разрешить – например, разрешить выращивание плантаций разных деревьев на заброшенных сельскохозяйственных землях", – сказал Шматков.

По его словам, действительно, многие елочки, которые попадают на елочные базары, заготовлены не устойчивым образом — они могли бы расти дальше и заменять старые деревья в лесу.

Доставка новогодней елки в Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Кремль доставят столетнюю новогоднюю ель 18 декабря

"Покупка искусственной елки из пластика, сделанной в юго-восточной Азии, также не очень хорошее решение с точки зрения экологии. Но "заградительные сборы" и елки в горшках – не лучший выход. За елкой в горшке, чтобы она дожила до весны, когда ее можно будет высадить в грунт, требуется довольно сложный уход на протяжении всей зимы, причем даже он не гарантирует выживание дерева", – подчеркнул эксперт.

Он также предложил депутатам всерьез задуматься, почему в Подмосковье или под Санкт-Петербургом много заброшенных сельскохозяйственных угодий, но нет ни одной плантации по выращиванию новогодних елей, пользующихся гарантированным рыночным спросом.

"Сейчас законодательство запрещает использование сельскохозяйственных земель для плантационного лесовыращивания. Необходимо срочно отменить эту бессмысленную норму и сделать возможным выращивание древесины на заброшенных полях", – призвал эколог.

По его мнению, это не только позволит цивилизованно выращивать новогодние елки, но и частично снимет проблему заготовки древесины в нетронутых человеком, первозданных лесах для других нужд, в том числе для производства строительных материалов и бумаги.

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