Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные новогодние ели

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу РФ вместе разработать законопроект для установки высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных елок.

"Предлагаю Вам совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт)", — пишет Милонов в письмах министру и Деду Морозу, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий полагает, что данные меры будут способствовать воспитанию у населения ответственного отношения к природе и помогать восстановлению лесов и зеленых насаждений внутри городов.

"Совсем скоро наша страна приступит к подготовке празднования встречи Нового Года и Рождества. Во всех городах и селах начнутся предпраздничные приготовления, ярмарки и балаганы. Такой ажиотаж, без сомнения, свидетельствует о народной любви к празднованию наступления Нового Года. Вместе с тем, в городах также начнут свою работу многочисленные елочные базары, где будут продаваться всевозможные хвойные деревья.

Депутат подчеркивает в письмах, что количество "елочек, сосен, пихт и других деревьев", которые вырубаются в преддверии праздников, трудно даже подсчитать, при этом большое количество деревьев так и остается не распроданными и просто "выкидываются на свалки".

"Не надо быть экспертом в вопросах экологии, чтобы понять, что такая массовая вырубка молодых деревьев, независимо от того — попадет она к кому-то в дом или нет,- наносит огромный вред родной природе. Срубленное дерево, к сожалению, годится только на дрова и опилки. И такая массовая вырубка, как известно, происходит из года в год. Учитывая активную урбанизацию страны, рост городского населения и отталкиваясь от приоритета по сохранению экологии, необходимо уже сейчас озаботиться мерами по снижению ненужной вырубки деревьев", — считает политик.