В Госдуме предложат наградить пограничников после инцидента в Черном море

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду представит предложения о награждении российских пограничников после инцидента в Черном море, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Хочу подчеркнуть, что это мнение всех политических фракций Государственной думы: наши пограничники вели себя безупречно, они мужественно, эффективно решили задачи по защите наших границ, они выполнили все международные нормы и правила", — заявил Володин журналистам.

По его словам, комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поручено рассмотреть вопрос о награждении пограничников РФ.

"(Глава комитета) Василий Иванович Пискарев проработает этот вопрос вместе с профильным ведомством до следующего заседания совета Думы и в среду внесет предложения о награждении пограничников", — уточнил Володин.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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