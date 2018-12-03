С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. В День Эрмитажа вход в музей будет бесплатным, откроются несколько выставок, а на Дворцовой площади будет показана видеоинсталляция, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в рамках интернет-встречи.

Музей ежегодно празднует день своего основания 7 декабря — в День святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского.

"У нас День святой Екатерины, и вокруг этого существует много разных мероприятий – мы открываем потрясающие выставки, 7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным… На Дворцовой площади у нас будет видеоинсталляция — рождественское действо, очень интересное, во второй половине дня", — сказал Пиотровский.

Он рассказал, что 6-7 декабря откроются выставки "Пьеро делла Франческа. Монарх живописи" и "Не верь глазам своим". Обманки в искусстве".

"У нас будет несколько потрясающих выставок. "Пьеро делла Франческа. Монарх живописи", это один из самых таинственных художников. Громадными усилиями такая выставка собрана. Это будет мировое событие… Вторая выставка откроется в эти дни – "Не верь глазам своим". На самом деле это выставка про иллюзорность в мировом искусстве, это и обманки, и египетские двойники, и философия, и рассказы об античном искусстве и все остальное. Это совершенно удивительная выставка. Это такая выставка, которую может делать только Эрмитаж", — рассказал Пиотровский.