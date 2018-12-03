Жириновский предложил ограничить рекламу препаратов для потенции

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить показ рекламы препаратов для повышения потенции, так как производители лишь стремятся к повышению продаж и не думают о здоровье потребителей, а также продуктов питания в связи с тем, что такая реклама стимулирует россиян к перееданию.

"Иногда я смотрю — реклама возбуждающих лекарств. Ну зачем это делать? Мол, без лекарств у вас ничего не получается, а с лекарствами прям до небес они прыгают. А зачем? Для организма-то это вредно. Вы хотите просто спихнуть ваши лекарства? Я согласен. Продавать лекарства с такой рекламой, чтобы нанести ущерб, я считаю, это недопустимо. Должны и Минздрав, и мы поддержим… надо ввести ограничения", — сказал Жириновский, выступая на форуме "Российская неделя здравоохранения".

Он подчеркнул, что считает необходимым запретить любую рекламу лекарств по телевидению, так как население часто занимается самолечением и тем самым наносит большой вред здоровью. "Мы должны вместе добиться, чтобы не было никакой рекламы лекарств", — сказал политик.

Кроме того, отметил Жириновский, вредна и реклама продуктов питания, так как она стимулирует россиян к перееданию. Особенно остро эта проблема стоит, по его мнению, накануне новогодних праздников, когда реклама предлагает приобретать гораздо больше продуктов, чем это нужно, а также призывает употреблять шампанское.

"Мы поставим задачу, чтобы и в Кремле, когда президент награждает и в конце по традиции выносят всем шампанское, а смотрят дети и считают: "Да это же традиция, давайте и мы будем пить так же фужерами". Не надо этого, снимите съемку, останься президент с награжденными, пускай пьют по фужеру шампанского. Зачем всей стране показывать? Какая традиция? Дети же не понимают. Президент, награжденные — самые лучшие люди страны — все чокаются и с детства это закладывается: можно и даже нужно друг друга поздравлять с бокалом какого-то напитка. Надо это убирать", — сказал Жириновский.