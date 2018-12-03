"Это вызов". Подростки поджигают друг друга и снимают на видео ради хайпа

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. У подростков в моде новое "развлечение": поджечь сверстника или того, кто слабее, и посмотреть, что получится. За последний месяц СМИ сообщили как минимум о трех жутких случаях. Общественники уточняют: некоторые из пострадавших не обращаются в полицию, поэтому инцидентов может быть больше. Страшные эксперименты поджигатели снимают на телефон, а ролики выкладывают в Сеть.

Готовы сжечь все село

Вот уже два года Елена из поселка Каменка Пензенской области как на работу ходит к следователям, прокурорам, сотрудникам полиции и без адвокатов подает в суды. В начале июня 2016 года ее 10-летний сын умер от ожогов, несовместимых с жизнью. Елена уверена: ребенка подожгли сверстники, однако до сих пор виновные не наказаны и продолжают издеваться над другими детьми.

"В тот день Миша был дома, помогал мне по хозяйству. Потом отпросился ненадолго сбегать на берег реки, к друзьям. Его не было буквально сорок минут. Потом к дому приехала машина отца одного из друзей — он привез моего сына, почти полностью обгоревшего, но в сознании", — вспоминает она. Ребенок пробыл десять дней в коме и умер в реанимации.

Региональное управление Следственного комитета выдвинуло такую версию: на мальчика упал мопед с открытым бензобаком, около двух литров топлива вылилось на землю и попало на одежду. Потом детвора якобы прыгала через костер. Однако мать узнала, что Миша в тот день общался с 11-летним мальчиком и двумя его друзьями, 13-летними. Именно они катались на мопеде и приезжали к Мише. Что произошло во время общения, неизвестно, но Елена уверена: подростки подожгли ее сына.

Школьников допросили, однако в возбуждении дела отказали, поскольку те не достигли возраста уголовной ответственности. С мальчиками провели профилактические беседы, а на учете в ПДН они стояли еще с семи лет.

Елена рассказала РИА Новости, что это никак на них не повлияло. Хулиганы в буквальном смысле держат в страхе поселок и продолжают издеваться над другими. "Я сама собирала все материала дела, доказала, что никакого костра не было. Более того, я начала искать других детей, пострадавших от рук этой "банды". Нашла троих, написала в прокуратуру, что есть еще потерпевшие. Но правоохранительные органы до сих пор не проявляют активность", — разводит руками жительница Каменки.

И уточняет: "Еще раньше подростки подожгли дом одной старушки. Когда она пришла в комиссию по делам несовершеннолетних, ей рекомендовали разобраться самой и не приняли заявление. Хулиганы издеваются над слабыми уже несколько лет. К примеру, соседского мальчика они унижали, били палками. На допросах он плакал. В этом году с него же эти подростки требовали деньги. На все мои жалобы в ПДН мне приходили следующие ответы: нет факторов, на основании которых школьников можно изолировать от общества, например, поместить в спецшколу закрытого типа. Хотя малолетних хулиганов все знают: два сводных брата и их друг учатся в школе неудовлетворительно. Родители ими не занимаются".

Елена дважды была на личном приеме у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, просила повлиять на ход расследования. По ее мнению, то, что хулиганы остались безнаказанными, попросту развязало им руки. Такая вседозволенность, опасается она, послужит плохим примером для других подростков.

Проверили спирт

За один только ноябрь этого года СМИ несколько раз публиковали сообщения о поджогах несовершеннолетних. Так, школьница в Санкт-Петербурге на домашней вечеринке получила 30 процентов ожогов тела. По версии следствия, подростки обливали друг друга водой и решили пошалить: один из школьников плеснул в девочку вместо воды спиртом и поднес горящую спичку. На школьнице вспыхнула одежда. Огонь попытались потушить в ванной. Есть и другая версия, обсуждаемая в соцсетях: школьницу силой привязали к стулу, облили спиртом и подожгли.

После случившегося перепуганные подростки привезли подружку в отделение скорой помощи и пытались скрыться. Однако их задержали, доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Девочка до сих пор находится в искусственной коме, чтобы не чувствовать боли. Скорее всего, ей потребуется пересадка кожи.

Буквально через неделю после этого инцидента "игры с огнем" затеяли в Красноярске. Друзья подожгли приятеля на ледовом катке и сняли все на телефон. На ролике видно, как вспыхнула одежда мальчика, но непонятно, насколько серьезны последствия: другие дети бросились тушить пламя, а сам подросток попытался скинуть с себя горящий пуховик. По информации местных журналистов, никто не обращался ни в правоохранительные органы, ни к врачам. Сотрудники полиции сами увидели ролик в соцсетях и начали проверку.

Файер челлендж

Руководитель направления по декриминализации подростков в Союзе добровольцев России Анастасия Ковалева в беседе с РИА Новости высказала мнение, что оба недавних случая только на первый взгляд можно объединить. В действительности в каждом свой мотив, указывает она. По ее словам, у подростков существует два вида "игры" с огнем. Первый — когда дети поджигают другого человека, чаще всего сверстника, таким образом выплескивая агрессию. Огонь воспринимается как элемент жестокости и борьбы. Второй тип — на слабо, ради хайпа в соцсетях или чтобы выпендриться перед сверстниками.

Ковалева добавляет, что волонтеры тоже просматривают соцсети и периодически сталкиваются с подобным контентом по хештегу "fire challendge". Более того, утверждает она, флешмоб такого рода не новинка, он был на волне популярности еще в 2014 году. Жуткая игра пришла из Великобритании, но потом мода на поджигания ослабела. Сейчас новый виток.

"Тогда участвовали в основном подростки постарше — по 15-16 лет. Мы общались с ними: были те, кто хотел протестировать огнеупорную одежду. Потом они выкладывают ролик в соцсеть, но не ради просмотров: они предлагали компании, которая эту одежду выпускает, заплатить им денег за рекламу. Занятно, что подростки сами нам писали: "Мы же не дураки себя жечь, у нас все продумано". Они сочиняли целые сценарии, им казалось, что это круто. Это не агрессия, а дурость и желание быть модным", — объясняет волонтер.

Сегодня, говорит она, речь идет о детях помладше — их поступки менее обдуманные. Такие подростки, уверена Ковалева, больше подвержены панике, поэтому они теряются и не знают, как реагировать. Как следствие, получают больше ожогов. В больницах на подобные игры смотрят с ужасом.

При этом, по мнению Ковалевой, запрещать школьникам заходить в соцсети или вовсе пользоваться интернетом было бы неправильно. Намного действеннее, считает собеседница, сделать что-то позитивное в противовес страшным играм, но чтобы это было красиво и привлекало подростков.

Вызов

Психологи, в свою очередь, выделяют еще одну причину подобного поведения: желание выделиться. Детский психолог Ольга Маркова рассказала РИА Новости, что подростки, которые гонятся за такими "развлечениями", априори знают, что это опасно, что последствия будут ужасающими. "Их это и привлекает, поскольку тогда на них точно обратят внимание, в первую очередь родители, общество. Это вызов, крик о помощи. Важно заниматься своими детьми — элементарно интересоваться жизнью, просматривать соцсети. Тогда, возможно, удастся избежать подобных чрезвычайных происшествий", — говорит она.

Клинический психолог Эльза Сулагаева полагает, что не стоит недооценивать опасность: такие поступки, по ее мнению, мотивированы очень сложными нарушениями в развитии подростка. "Если поджог сделан ради насилия, надо бить тревогу и направлять ребенка к специалисту со знаниями в области психиатрии. Эра блогерства и хайпа приводит к тому, что стираются рамки нормы, подростки — основные пользователи видеоплощадок. Они отражают тренды неадекватности всего общества. Налицо низкий контакт с реальностью и восприятие человека ненастоящим, игрушечным", — заключает специалист.