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Общество

В Петербурге лжеконсул торговал паспортами несуществующего государства

(обновлено: 08:04 02.12.2018)
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© Фото из личного архива Валерия СухановаВалерий СухановВалерий Суханов
© Фото из личного архива Валерия Суханова

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Санкт-Петербурге расследуют дело о продаже паспортов несуществующего островного государства ASPI. Прибыльный бизнес организовал бывший капитан дальнего плавания Валерий Суханов. Он сам придумал королевство, провозгласил себя его консулом и начал торговать паспортами, а также водительскими правами. Очередного покупателя полиция выявила на днях. У будущих "сограждан" псевдоконсул брал отпечатки пальцев, когда же подданных королевства со странными документами задерживали, не стеснялся приезжать в участок разбираться.

"Показывал фото с пальмами"

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"Консул Свободного Острова королевства ASPI. Помогу с получением гражданства и регистрацией", — такие визитки раздавал на Сенном рынке в Санкт-Петербурге Валерий Суханов. На предложение приобрести паспорт маленького, но гордого государства в Тихом океане откликались в основном приезжие из ближнего зарубежья. На данный момент по делу проходят шестеро покупателей фиктивных документов. Последнего выявили на прошлой неделе.

Но в полиции предполагают, что таких намного больше, просто пока они не попали в поле зрения.

"Люди, естественно, не знали, что покупают паспорт несуществующей страны. Суханов им рассказывал, что ASPI — небольшое островное государство. Для достоверности даже фото с пальмами показывал. Покупатели верили. Тем более, помимо визиток, он изготовил себе консульскую карточку со всеми печатями", — рассказали РИА Новости в Центре "Э" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Приобретали документы приезжие из Пакистана, Узбекистана, Таджикистана. У каждого была своя причина стать гражданином ASPI. Например, вовлеченный в аферу пакистанец прибыл в Санкт-Петербург учиться на врача. Спустя два года срок действия его паспорта закончился, но на родину студент решил не возвращаться. Вместо этого обзавелся паспортом королевства.

© Фото : предоставлено Валерием СухановымОбложка паспорта ASPI
© Фото : предоставлено Валерием Сухановым
Обложка паспорта ASPI

Выдачу фиктивных удостоверений личности Суханов обставил со всей серьезностью. Даже брал у будущих "сограждан" отпечатки пальцев. Это еще больше вселяло в покупателей уверенность, что все по закону. "Люди настолько верили в реальность несуществующей страны, что без опасения показывали паспорта сотрудникам полиции при проверке документов. Если же их забирали в участок, Суханов приезжал туда и "на правах консула" требовал освободить "иностранных подданных", — уточнили в центре "Э".

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© Fotolia / kegfire
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Точка в Тихом океане

У "государства" есть свой сайт. Там сказано, что ASPI — королевство, конституционная монархия.

Указаны и координаты столицы страны, по которым, впрочем, не найдешь даже крошечного острова. Это просто произвольная точка в Тихом океане.

Зато есть конституция, согласно которой "на Свободном Острове ASPI охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". В ASPI "каждому гарантируется свобода мысли и слова", запрещена цензура, а медицина — бесплатная.

Но не все так безоблачно. В стране, например, не отменена смертная казнь. Впрочем, у обвиняемого есть право "на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".

Белорусская прописка для граждан мира

Изготавливал Валерий Суханов не только паспорта, но и международные водительские права. На сайте сказано, что они действительны на территории 200 государств. "Удостоверение можно получить в полиции ASPI. Срок действия составляет десять лет. Права изготавливаются на пластике с голограммой и магнитной полосой, на которой записана вся информация о владельце", — сообщается на сайте.

Водительские права ASPI
Водительские права ASPI

"Изначально за комплект паспорт плюс права подозреваемый просил 100 тысяч рублей. Потом скинул цену. Принимал "консул" на улице либо в кафе", — рассказали в полиции.

Помогал Суханов и с регистрацией. Правда, прописывал аспийцев в Белоруссии, причем по липовым адресам.

"На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России ("Мошенничество"), а также по статье 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина"), — прокомментировали РИА Новости в Центре "Э".

Король Валерий Викторович

Сейчас Валерий Суханов находится под подпиской о невыезде. Консульские обязанности, он, судя по всему, с себя не сложил. На вопрос корреспондента РИА Новости, можно ли приобрести паспорт ASPI, ответил утвердительно. Правда, предупредил, что оформлять документ придется через другие страны.

© Фото из личного архива Валерия СухановаВалерий Суханов
© Фото из личного архива Валерия Суханова
Валерий Суханов

"Впрочем, зачем он вам? В России наш паспорт все равно сейчас не действует, ведь нас объявили мошенниками, — честно признался лжеконсул. — Хотя у ASPI уже 60 тысяч граждан по всему миру".

Суханов сразу предупреждает: физически острова не существует. Это лишь виртуальное государство. Пока.

"Как только мы наберем миллион граждан, которые заплатят определенное количество денег за паспорта, купим себе землю. Те, кто успел приобрести документы, будут въезжать туда без визы. Также они получат первоочередное право на работу, а на развитие своего бизнеса каждому выдадут подъемные в размере 25 тысяч евро", — расписывает перспективы Суханов.

Где будет эта земля обетованная, он пока не знает: "Как только скопим достаточно денег, что-нибудь обязательно подберем".

Помимо консула, в ASPI есть король. Однако, несмотря на свободу информации, которая закреплена в конституции страны, раскрыть личность монарха официальный представитель отказался. Суханов лишь сказал, что зовут того Валерий Викторович и он "гражданин Абу-Даби, ASPI и России". А еще миллиардер, нефтяной магнат и большой друг самого консула: "Я ему предложил стать королем, он согласился. А почему нет?"

Сотрудники правоохранительных органов Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Greg Baker
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Суханов признает: никому из покупателей паспортов о виртуальном статусе своего государства он не сообщал. "Если они сами ко мне пришли, если просят сделать им паспорт, почему я должен отказывать? Они сами должны были сначала изучить информацию на сайте, потом уже обращаться".

Обвинения в мошенничестве он считает необоснованными. "В полиции сначала должны доказать, что наша деятельность незаконна. С точки зрения международного права это будет сложно, учитывая, что дипломатических отношений между Россией и ASPI нет. Если же суд докажет нашу вину, что ж, мы готовы извиниться перед Российским государством. Мы просто не знали, что на территории России нельзя работать с нашими паспортами…"

Занавес.

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