Главред "Эха Москвы" назвал слова Пархоменко о Докторе Лизе несправедливыми

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что не согласен со словами журналиста Сергея Пархоменко в отношении Елизаветы Глинки и считает их несправедливыми, он также сообщил, что Пархоменко не является сотрудником радиостанции, он — приглашённый автор, а значит, никакой "проработки" с ним вестись не будет.
Ранее Пархоменко в своём аккаунте в Facebook в оскорбительной форме отозвался о Елизавете Глинке. Его слова вызвали широкий общественный резонанс.
"Сергей Пархоменко не является журналистом "Эха Москвы", он приглашенный автор. Поэтому никакой проработки я вести с ним не намерен, он не мой подчиненный", — сказал РИА Новости Венедиктов. Он отметил, что, будучи в эфире "Эха" уже после поста в Facebook, "Пархоменко не затронул этой темы", и "следовательно, на "Эхе" ее не было".
"Тем не менее, сегодня в своей авторской программе я уже в прямом эфире, отвечая на вопросы слушателей, отметил, что абсолютно не разделяю точку зрения Сергея Пархоменко ни на деятельность Доктора Лизы, ни на ее личность. И считаю его оценку несправедливой", — добавил главред "Эха".
В 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности врач-реаниматолог. В том же году она эмигрировала в США. На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.
В Дартмутской медицинской школе Глинка получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина". На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.
После возвращения в Москву доктор принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году. На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.
В 2001 году фонд Глинки VALE Hospice International открыл первый бесплатный хоспис для больных раком в Киеве. На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву.
Благотворительный фонд "Справедливая помощь", созданный Глинкой в 2007 году, оказывает поддержку бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве.
Главный редактор документально-публицистического вещания Рен ТВ Оксана Барковская, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и певица Буч (Елена Погребижская) на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
Елизавета Глинка обладатель множества наград и премий, среди которых орден Дружбы, знак отличия "За благодеяние", премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса". На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".
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