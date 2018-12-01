Главред "Эха Москвы" назвал слова Пархоменко о Докторе Лизе несправедливыми

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что не согласен со словами журналиста Сергея Пархоменко в отношении Елизаветы Глинки и считает их несправедливыми, он также сообщил, что Пархоменко не является сотрудником радиостанции, он — приглашённый автор, а значит, никакой "проработки" с ним вестись не будет.

Ранее Пархоменко в своём аккаунте в Facebook в оскорбительной форме отозвался о Елизавете Глинке. Его слова вызвали широкий общественный резонанс.

"Сергей Пархоменко не является журналистом "Эха Москвы", он приглашенный автор. Поэтому никакой проработки я вести с ним не намерен, он не мой подчиненный", — сказал РИА Новости Венедиктов. Он отметил, что, будучи в эфире "Эха" уже после поста в Facebook, "Пархоменко не затронул этой темы", и "следовательно, на "Эхе" ее не было".

"Тем не менее, сегодня в своей авторской программе я уже в прямом эфире, отвечая на вопросы слушателей, отметил, что абсолютно не разделяю точку зрения Сергея Пархоменко ни на деятельность Доктора Лизы, ни на ее личность. И считаю его оценку несправедливой", — добавил главред "Эха".