В автошколах рассказали о нововведениях при сдаче экзамена на права

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Претендентов на водительские права будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости в 110 километров в час, нововведение предусмотрено проектом реформы соответствующего экзамена, рассказал РИА Новости Сергей Лобарев — председатель правления "Гильдии автошкол", которая объединяет автошколы 58 регионов России.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению. По его словам, сегодня проблемы имеются именно в части обучения практическому вождению. Для того чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадку" и "город" объединят в одну часть.

Согласно проекту постановления, предполагается снять запрет на езду ученика на автомагистралях. Как объясняли ранее в МВД, с учетом развития улично-дорожной сети и наличия автомобильных дорог, которые по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей, ограничение на учебную езду на автомагистралях устарело.

"В скандинавских странах, в Германии в обязательном порядке учат ездить на скорости 100-110 километров в час, так как ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях. После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах", — пояснил Лобарев.

Он добавил, что в данный момент в России всего 17% от общего времени обучения вождению уделяется управлению авто в реальных условиях. По его словам, реформа экзамена на права исправит эту ситуацию.

Как рассказал РИА Новости председатель правления "Союза автошкол" Москвы Александр Ачкасов, на учебный процесс внутреннего экзамена в автошколах принятие данного проекта постановления принципиально никак не повлияет. Объединение "площадки" и "города" предполагает, что после внутреннего экзамена претендент на водительские права приходит в ГИБДД и выполняет разные упражнения уже в городских условиях.

В настоящее время курсант сдает "площадку" и во время внутреннего экзамена в автошколе, и при сдаче экзамена на права уже в ГИБДД. По мнению Ачкасова, после реформы экзамена автошколы будут заинтересованы настолько подготовить ученика, чтобы он сразу начал ездить в условиях города уже при сдаче экзамена в ГИБДД.