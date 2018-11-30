Учащийся из Дагестана попал в десятку лучших студентов России

МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Учащийся дагестанского государственного медицинского университета Магомед Магомедалиев стал призером российской национальной премии "Студент года — 2018", сообщает пресс-служба вуза.

"Было заявлено 9 номинаций, в том числе "Интеллект года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Доброволец года", "Общественник года" и другие. Магомедалиев попал в десятку лучших студентов в номинации "Общественник года". Всего на участие в мероприятии было принято порядка 5 тысяч заявок от представителей вузов с различных регионов страны", — рассказали в пресс-службе университета.

Конкурс проходил в 3 этапа — региональный, всероссийский заочный и всероссийский очный, в рамках которого все участники проходили индивидуальные конкурсные испытания. Финальный этап прошел с 21 по 24 ноября, в Республике Татарстан.

Магомед Магомедалиев — студент 4 курса, педиатрического факультета, а также является председателем студенческого сектора объединенного профсоюзного комитета ДГМУ.

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