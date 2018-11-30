Сыну Игоря Талькова грозит до двух лет тюрьмы, сообщил источник

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сыну популярного советского певца Игоря Талькова грозит до 2 лет лишения свободы за повторную езду в состоянии опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как ранее рассказал агентству источник, инспектор 28 ноября остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением Игоря Талькова-младшего, он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортным средством. В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт инцидента, не называя имен.

"Тальков, будучи лишенным права управления автомобилем, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил преступление по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", — пояснил источник.

Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как рассказал агентству высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией, реальный срок за пьяное вождение без жертв дают крайне редко, связано это с требованиями части первой статьи 56 УК, согласно которой лишение свободы не может быть назначено лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести. Состав преступления по статье 264.1 УК, по словам источника, является формальным и не предполагает наступление общественно-опасных последствий.

По его словам, в настоящее время за повторное управление авто в состоянии опьянения в подавляющем числе случаев суд ограничивается обязательными работами.

Один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявлено концертному директору Талькова Валерию Шляфману, который находится в розыске уже больше 20 лет. В ноябре Следственный комитет возобновил расследование убийства певца.