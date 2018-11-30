ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Сыну Игоря Талькова грозит до двух лет тюрьмы, сообщил источник

(обновлено: 14:06 30.11.2018)
117232
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший. Архивное фотоСын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сыну популярного советского певца Игоря Талькова грозит до 2 лет лишения свободы за повторную езду в состоянии опьянения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуме выступили за усиление мер против пьяных водителей
Как ранее рассказал агентству источник, инспектор 28 ноября остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением Игоря Талькова-младшего, он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортным средством. В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт инцидента, не называя имен.

"Тальков, будучи лишенным права управления автомобилем, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил преступление по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", — пояснил источник.

Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как рассказал агентству высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией, реальный срок за пьяное вождение без жертв дают крайне редко, связано это с требованиями части первой статьи 56 УК, согласно которой лишение свободы не может быть назначено лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести. Состав преступления по статье 264.1 УК, по словам источника, является формальным и не предполагает наступление общественно-опасных последствий.

Сотрудник ГИБДД проверяет документы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пойманных за пьянство водителей могут начать проверять при возврате прав
По его словам, в настоящее время за повторное управление авто в состоянии опьянения в подавляющем числе случаев суд ограничивается обязательными работами.

Один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявлено концертному директору Талькова Валерию Шляфману, который находится в розыске уже больше 20 лет. В ноябре Следственный комитет возобновил расследование убийства певца.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Alex Gr
Пьяный катается, однажды влетит в столб или во встречку и начнется - это неспроста, его отец пел правдушку, власти убрали... Как и с отцом будет, короче.
14:10
30.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена