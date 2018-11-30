Сына Игоря Талькова задержали за вождение в пьяном виде

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сына Игоря Талькова задержали в Москве за нетрезвое вождение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Игорь Тальков-младший находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee.

По данным полиции, это не первый подобный проступок мужчины, при этом после прошлого инцидента он был лишен водительских прав.

Игорь Тальков — российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Его убили 6 октября 1991 года выстрелом из пистолета во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили директору артиста Валерию Шляфману, который эмигрировал в Израиль и находится в розыске уже больше 20 лет.