В Роскачестве рассказали, какими должны быть идеальные мандарины

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, какие сорта мандаринов можно встретить на российских прилавках в ноябре и как выбрать самые вкусные из них.

"Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается (наличие – ред.) повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов", — говорится в сообщении Роскачества. При этом эксперты добавляют, что внешние дефекты все же допускаются. По словам специалистов, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов.

"Главное, чтобы данные повреждения не переходили в гниль. Также не стоит обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов – это не дефект, это сортовая особенность мандарина", — поясняют в организации. Роскачество отмечает, что на российских прилавках можно встретить китайско-японские сорта: шивамикан, сатсума. Также российским потребителям доступны гибриды родом из Турции, Туниса, Марокко и Испании: муркотт, надоркотт, клементин и другие, всего около 70 сортов.

"Самые вкусные из гибридных – клементины: их в 1902 году на Сицилии вывел священник отец Клемент, соединив мандарин и местный апельсин. Их плоды — сплющенной сверху и снизу формы, яркого оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом. Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов. Самый поздний сорт — пикси — можно найти в продаже в конце зимы. У них шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек, а еще они исключительно долго хранятся", — отметили в Роскачестве.

Специалисты предупреждают, что лучше не брать мандарины с плесенью на кожуре — это признак антракноза, грибкового поражения. Также следует избегать продукции с вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает, что фрукт начал подгнивать. Перезревшие и лежалые мандарины тоже лучше оставить, на таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии.

Отмечается также, что Роскачество запускает исследование мандаринов. В нем примут участие мандарины, закупленные в сетевых супермаркетах, на рынках и в магазинах "у дома". Эксперты проверят несколько сортов из Перу, Южной Африки, Турции, Китая и России, а также Марокко по 250 показателям качества и безопасности. По итогам исследования будет составлен подробный "мандариновый" гид, чтобы потребители смогли сделать выбор, соответствующий их вкусам.