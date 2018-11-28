Советник директора ФСО рассказал о подарке Сталина Черчиллю в Тегеране

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Советский лидер Иосиф Сталин во время Тегеранской конференции в конце ноября 1943 года преподнес премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю в день его рождения подарок на тему сказки Пушкина о рыбаке и рыбке, рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Из мемуаров участников тех событий известно, что Сталин тогда подарил Черчиллю каракулевую шапку и набор фарфоровых статуэток на темы сказок. Каким именно сказкам они посвящались, не уточнялось.

"То, что вспоминали участники конференции — там была сказка Пушкина про золотую рыбку. Старик, старуха, между ними золотая рыбка", — сказал Девятов в интервью, посвященном 75-летию со дня начала Тегеранской конференции.

Возможно, такой подарок содержал в себе определенный намек. "Не думаю, что Черчилль был большим знатоком творчества Пушкина, но специалисты по России, может быть, ему объяснили такой достаточно прозрачный намек на разбитое корыто", — отметил историк.

В сказке о рыбаке и рыбке рассказывается о живущем с женой у моря старике, в сети которого однажды попалась золотая рыбка. Говорила рыбка с ним человеческим языком и обещала выполнить желание старухи получить новое корыто. Но старухе все было мало, она просила все больше и больше, желая стать "владычицей морскою", а в итоге осталась ни с чем. Выражение "остаться у разбитого корыта" с тех пор прочно вошло в культуру.

Черчилль до Тегеранской конференции всячески, под разными предлогами затягивал вопрос с открытием второго фронта. Но после победы Красной Армии на Курской дуге летом 1943 года стало ясно, что Советский Союз в состоянии в одиночку нанести поражение Германии. Поэтому второй фронт был нужен Великобритании, чтобы не утратить выгодные позиции на международной арене после Второй мировой войны.

До последних дней войны Черчилль прилагал усилия для того, чтобы на практике остановить наступление Красной Армии, но его планы в итоге провалились. СССР после войны расширил свое геополитическое влияние. В то же время Великобритания, в течение трехсот лет считавшаяся "владычицей морей", вследствие распада Британской империи утратила этот негласный статус.

В интервью Девятов привел и другие, ранее неизвестные широкому читателю подробности организации работы и безопасности советской делегации на Тегеранской конференции.

В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции — вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.