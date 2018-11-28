Советник директора ФСО рассказал о подарке Сталина Черчиллю в Тегеране

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Советский лидер Иосиф Сталин во время Тегеранской конференции в конце ноября 1943 года преподнес премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю в день его рождения подарок на тему сказки Пушкина о рыбаке и рыбке, рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.
"То, что вспоминали участники конференции — там была сказка Пушкина про золотую рыбку. Старик, старуха, между ними золотая рыбка", — сказал Девятов в интервью, посвященном 75-летию со дня начала Тегеранской конференции.
Возможно, такой подарок содержал в себе определенный намек. "Не думаю, что Черчилль был большим знатоком творчества Пушкина, но специалисты по России, может быть, ему объяснили такой достаточно прозрачный намек на разбитое корыто", — отметил историк.
В сказке о рыбаке и рыбке рассказывается о живущем с женой у моря старике, в сети которого однажды попалась золотая рыбка. Говорила рыбка с ним человеческим языком и обещала выполнить желание старухи получить новое корыто. Но старухе все было мало, она просила все больше и больше, желая стать "владычицей морскою", а в итоге осталась ни с чем. Выражение "остаться у разбитого корыта" с тех пор прочно вошло в культуру.
До последних дней войны Черчилль прилагал усилия для того, чтобы на практике остановить наступление Красной Армии, но его планы в итоге провалились. СССР после войны расширил свое геополитическое влияние. В то же время Великобритания, в течение трехсот лет считавшаяся "владычицей морей", вследствие распада Британской империи утратила этот негласный статус.
В интервью Девятов привел и другие, ранее неизвестные широкому читателю подробности организации работы и безопасности советской делегации на Тегеранской конференции.
В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции — вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.