Сергей Девятов: охрана Сталина была готова к бою у посольства в Тегеране

28 ноября нынешнего года отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции — вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира. Но тегеранская конференция стала и большим событием в летописи отечественных органов государственной охраны. Ее сотрудники тогда с честью, в очень тяжелой обстановке выполнили колоссальный объем задач, большинство из которых им пришлось решать впервые.

О том, как обеспечивались работа и безопасность советской делегации в столице Ирана, в интервью РИА Новости рассказал советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов. При этом он раскрыл ряд подробностей тех событий, которые ранее не были известны широкому читателю. Беседовал специальный корреспондент Владимир Сычев.

— Сергей Викторович, история Тегеранской конференции в нашей стране часто ассоциируется с известной детективной кинокартиной "Тегеран-43", посвященной тому, как советские чекисты срывают гитлеровские планы покушения на лидеров "большой тройки". Крепкий сюжет, прекрасные актеры, замечательная песня в исполнении Шарля Азнавура. Но как в реальности обеспечивалась безопасность нашей делегации 75 лет назад?

— Если быть точным, то "Тегеран-43" — это только название фильма, а если брать систему мероприятий по линии спецслужб, в частности, по линии государственной охраны, то она именовалась в Кремле "Тридцатое направление". Откуда взялось это название, честно скажу, неизвестно. Так же, как операция по проведению Ялтинской конференции называлась "Долина", а Потсдамской конференции — операция "Пальма".

— С чего же начиналось история "Тридцатого направления"?

— Тегеран был одной из сложных точек в начале Великой Отечественной войны. Иран находился на очень выгодном месте — поблизости ближневосточная нефть, которая в тот момент так или иначе контролировалась англичанами, рядом, с другой стороны, — наши бакинские нефтепромыслы. Со стратегической точки зрения чрезвычайно интересное направление. Там очень активно работали и немецкое разведсообщество, и различные пронацистские организации. Там же было и достаточно много, скажем так, лоббистов интересов Гитлера, в том числе в высших кругах вокруг молодого шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Во всяком случае, реальная угроза с этого направления существовала.

Именно поэтому 25 августа 1941 года было принято решение о вводе советских и британских войск на территорию Ирана. Юридически возможность этого была закреплена еще в соглашении СССР и Ирана времен Гражданской войны. С нашей стороны туда вошли две ударные армии, с юга вошли британские войска. Зона разделения ответственности между Красной Армией и британскими войсками прошла несколько южнее Тегерана.

Несмотря на то, что немецкое влияние в Иране было достаточно серьезным, это направление активно использовалось для поставок в Советский Союз по ленд-лизу с конца 1941 года значительной части военной техники и имущества. В первую очередь через Иран поставлялись американские и британские танки (которые, прямо скажем, не очень зарекомендовали себя в боевых действиях на фоне наших средних танков, особенно Т-34) и грузовые машины, прежде всего американские "Студебеккеры". Это был огромный поток техники, была налажена инфраструктура, складские помещения. Также в СССР шли поставки редкоземельных элементов, присадок для металлургии и горючего. Дело в том, что американские и английские самолеты, тоже поступавшие в Советский Союз, требовали специальной подготовки бензина. Дальше потоки разделялись и шли на Баку и Астрахань по Каспийскому морю.

Вопрос о встрече "большой тройки" поднимался неоднократно, но Сталину принципиально важно было показать, что советские войска не просто обороняются, а имеют стратегический успех. Подобный успех пришел зимой с 1942 на 1943 год — это победа под Сталинградом, мощнейший разгром армии Паулюса. В это время возможность встречи лидеров трех стран антигитлеровской коалиции обсуждается уже достаточно активно. Более того, к началу лета 1943 года на весьма высоком уровне ставился вопрос о встрече Сталина и Рузвельта на берегах Берингова пролива. Надо сказать, что через пролив также проходила линия поставок по ленд-лизу, но по ней в основном шли авиационные поставки, в основном истребителей. Так или иначе это маршрут был налажен.

— Почему такая встреча в итоге не состоялась? Ведь в том месте ее проводить было бы спокойнее.

— Существовали разные субъективные и объективные причины. В этой встрече очень хотел принять участие Черчилль. Возможно, из-за этого Сталин отказался от нее.

Но уже летом 1943 года необходимость встречи всех трех лидеров стран антигитлеровской коалиции стала более чем насущной. К этому времени относится, пожалуй, наиболее жесткое письмо Сталина по поводу срыва открытия "второго фронта". Назревало обсуждение конкретных вопросов. Более того, если после Сталинградской битвы вопрос о возможности самостоятельной победы советских войск уже был закреплен в сознании союзников, то после разгрома гитлеровцев на Курской дуге иллюзий на этот счет ни у кого не было.И вот любопытный эпизод того времени. 1 августа 1943 года Сталин работает у себя в кремлевском кабинете, потом уезжает на "Ближнюю дачу" в Кунцево. Начальник его охраны Николай Власик остается в Кремле. И в ночь на 2 августа Сталин единственный раз за всю историю войны выезжает на фронт. Ночью грузится литерный поезд — так называемый поезд особой нормы — и уходит в неизвестном направлении. Да, в 1941 году Сталин выезжал в прифронтовую зону, но та поездка носила более символичный характер.

— Сталин поехал на фронт — и без руководителя своей охраны? Как такое стало возможным?

— Власика не взяли сознательно. Чтобы все думали — раз он находится в Кремле, значит, и Сталин рядом. Надо сказать, что в сталинскую эпоху система маскировки, система информационного контроля была достаточно жесткой.

Почему эта поездка возникла в связи с планируемой конференцией "большой тройки"? Сталин активно продвигал Тегеран в качестве места проведения встречи, и поездка на фронт, а он об этом сообщил союзникам в закрытой личной переписке, должна была показать необходимость его непосредственного участия в управлении военными действиями.

Именно к этому времени относится принятие решения, что именно в Тегеране будет проведена конференция лидеров антигитлеровской коалиции.

— Выбор места такой встречи — это, конечно, в любом случае компромисс и все же, почему именно иранская столица?

— Если говорить об обстановке в Иране, то была высокая засоренность территории страны гитлеровской агентурой и агентурой влияния. Более того, имели место элементы, которые могут характеризоваться как потенциальный заговор с целью свержения шахского правительства и прихода к власти сил, которые бы открыли для немцев границу с СССР. Плюс восточная страна с восточным менталитетом. Очень разнообразная по своим политическим взглядам элита государства. Очень сложные межнациональные отношения. Самый настоящий клубок проблем.

Но все-таки Тегеран, во-первых, контролировался советскими войсками. Во-вторых, в Иране были широко представлены на постоянной основе и органы военной контрразведки, и резидентура внешней разведки. В третьих, он был относительно удобной точкой для прибытия всех участников конференции. Ну и наконец за годы пребывания там советских армий и специальных служб было все более-менее понятно, кто и какую угрозу представляет для подобной конференции. Было ясно, какова немецкая агентура, ее цели и задачи, какие политические силы так или иначе симпатизируют Гитлеру, откуда исходят реальные угрозы.

— А с какого момента началась конкретная подготовка к конференции?

— Мы можем точно сказать, когда именно органы государственной безопасности получили приказ о подобном выезде — это десятые числа августа, но не позднее 12 августа 1943 года. Самого документа об этом в научном обороте нет, но именно к этому времени относится решение по органам государственной безопасности и охраны о том, что в Тегеран вылетают сотрудники госбезопасности — заместитель наркома внутренних дел по войскам генерал-полковник Аполлонов, начальник 2-го Управления наркомата государственной безопасности (контрразведка) комиссар госбезопасности третьего ранга Федотов, а также заместитель начальника 6-го Управления НКГБ (государственная охрана) комиссар госбезопасности Шадрин с группой высших офицеров и группой оперативного состава. Вот с этого момента мы можем говорить, что началась подготовка Тегеранской конференции как таковой именно по линии госохраны.

Штаб по координации мероприятий находился в Баку, его работу обеспечивал заместитель наркома внутренних дел Круглов. В Иране работала резидентура внешней разведки и контрразведка НКВД. В связи с тем, что на иранской территории находились советские войска, то там действовала и военная контрразведка СМЕРШ. Но в любом случае перед органами государственной охраны встал комплекс тяжелейших задач.

— Каких же?

— Во-первых, транспортировка высшего руководства СССР на территорию Ирана. Огромной проблемой стало то, что это был первый выезд Сталина за рубеж в качестве первого лица Советского Союза. Тем более что это пришлось делать в условиях войны. И у 6-го Управления НКГБ просто не было опыта, наработанных схем действий в таких условиях. При том, что охрана Сталина к этому времени была построена весьма эффективно.

Более того, до гитлеровских разведслужб достаточно быстро дошла информация о том, что подобное мероприятие "большой тройки" будет проходить.

— Считается, что эти сведения "утекли" благодаря агенту германской разведки в британском посольстве в Тегеране.

— С немецкой стороны начались мероприятия по возможной нейтрализации глав антигитлеровской коалиции. Если быть точным, стояла задача организации теракта и по возможности уничтожения Сталина, Рузвельта и Черчилля. Более того, была успешно совершена выброска десантно-диверсионной группы в гористой местности примерно в 70 километрах от Тегерана. Таким образом, попытка изменить ход Второй мировой войны реально существовала. Следует отметить, что советская контрразведка здесь отработала успешно — группу, несмотря на то, что она имела все возможности для маскировки, выявили, задержали. Она не смогла что-либо сделать.

В период подготовки конференции было выявлено и обезврежено порядка 160 наиболее активных и дееспособных гитлеровских агентов на территории Тегерана и примыкающих к нему территориях. Достаточно активные зачистки проходили в самом Тегеране. Надо сказать, что очень жесткие зачистки проходили по линии Великобритании — просто вплоть до того, что немецкая агентура бежала на территорию, занятую советскими войсками, потому что у нас их допрашивали, документировали показания, а англичане зачастую сразу расстреливали.

— Что еще входило в число задач органов госохраны?

— Обеспечение подвоза всех средств, необходимых для проведения конференции, обеспечения нормального, в европейской стилистике, проживания и работы глав государств и членов делегаций. Вплоть до того, что большой стол для переговоров был привезен из Советского Союза.

— Однако высокая дипломатия делается не только за переговорным, но и за обеденным столом. Как предстояло обеспечивать питание участников конференции с советской стороны?

— Из Советского Союза по линии Особой кухни, которая также находилась в рамках 6-го Управления, привезли продукты питания, за исключением скоропортящихся. Объем продуктов был большим — ведь от имени Сталина предстояло давать приемы на высшем уровне, а на них должна была быть традиционная русская кухня.

В окрестностях Тегерана были определены источники питьевой воды. Пользоваться водопроводной водой на тот период категорически запрещалось из-за достаточно сложной бактериологии, поэтому советские машины-водовозки подгонялись к конкретным, заранее определенным источникам, откуда и бралась вода на все мероприятия. Специалисты из лаборатории брали пробы, выясняли качество воды. Не исключалась возможность отравления источников. Схожая ситуация была с мясом и рыбой — отчасти их привезли из Советского Союза, отчасти они были местными.

Безопасность питания обеспечивалась нашей Особой кухней практически на всех мероприятиях конференции.

— Но ведь для всего этого требовался необходимый, в достаточном количестве персонал.

— В Тегеран предстояло перевезти большое число сотрудников 6-го Управления, причем не только офицеров оперативного состава. Одновременно приезжали сотрудники, обеспечивавшие работу секретариата Сталина, стенографистки, машинистки.

В 1990-е годы одна из стенографисток Сталина вспоминала о том, как все это происходило. Они тогда жили в Кремле, в Арсенале, без права выхода в город, выезжали только на "Ближнюю дачу". Их подняли по тревоге, привезли на какие-то запасные пути, где стоял поезд. В нем они прожили пять дней. Потом поезд куда-то отправляется, но никто не знает, куда. Приехали в Баку. Оттуда их машинами перевезли через советско-иранскую границу в Тегеран.

Тогда в иранской столице практически одновременно оказалось огромное число сотрудников госохраны. Во всяком случае, по линии 6-го Управления к середине ноября число командированных достигало 300 человек. К моменту приезда Сталина эта группа еще больше расширилась. Значительно увеличилась в Тегеране и численность контрразведчиков. И при этом в Тегеране была создана вся система для их нормального функционирования.

Могу сказать, что даже документы, касающиеся подготовки поездки Сталина в Тегеран, впечатляют. Проверенные-перепроверенные машинистки из 6-го Управления набирали тексты приказов о подготовке того или иного мероприятия. Но печатали все, кроме географических названий, фамилий выезжающих лиц, их численности. Все недостающее потом вписывалось старшими офицерами от руки. Режим секретности был невероятный.

Далее возникает вопрос о передвижении членов делегации. В такой ситуации в конце ноября 1943 года принимается решение о вывозе из Гаража особого назначения Московского Кремля автомобилей для обеспечения участников конференции. Машины на платформах вывозятся в Баку, а оттуда своим ходом уходят в Тегеран.

© Фото : Общественное достояние Мохаммад Реза Шах, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов на Тегеранской конференции © Фото : Общественное достояние Мохаммад Реза Шах, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов на Тегеранской конференции

— Сталинский лимузин, бронированный "Паккард", выдержал тот переезд?

— Да. Там были машины трех импортных марок — "Паккарды", "Линкольны" и "Кадиллаки" и одной советской марки — ЗиС-101. Во всяком случае, транспортное обеспечение первых лиц, которое легло на советскую сторону, было полностью закрыто машинами Гаража особого назначения.

Кстати, Рузвельт и Черчилль тоже обслуживались автомобилями Гаража особого назначения. Для британской делегации, например, было выделено три бронированные машины и две обычные.

— Неужели у союзников не нашлось, на чем передвигаться по Тегерану?

— Дело в том, что автомобили для них надо было перегонять через полпланеты — по морю, на кораблях. А если немецкая подводная лодка их потопит? Пришлось воспользоваться помощью советской стороны.

— Сергей Викторович, а как шла подготовка здания советского посольства?

— Изначально рассматривалось несколько вариантов проживания делегаций в Тегеране, но, конечно же, вариант размещения на территориях своих посольств являлся самым безопасным с точки зрения спецслужб. Советское и британское посольства располагались рядом, американское посольство находилось в полутора километрах от них.

Помимо того, что встреча на высшем уровне априори требовала протокольной подготовки помещений, замены мебели, обеспечения техническими устройствами для перевода, звукозаписи — все это огромный комплекс самых разнообразных мероприятий, был укреплен периметр безопасности советского посольства. Оно тогда занимало территорию чуть больше девяти гектаров. Посольство окружала трехметровая каменно-кирпичная стена, но понятно, что требовалась постановка датчиков, систем контроля приближения к оградам, расстановка постов охраны.

Объем обеспечения безопасности встреч с участием высших руководителей был более чем серьезным. Просто представьте: на территории нашего посольства в ходе конференции за одну смену заступало 140 человек — сотрудников как наших, так и американских, и британских спецслужб. Оперативное прикрытие по периметру посольства постоянно обеспечивали 200 советских автоматчиков. Но и те офицеры, кто в этот момент отдыхал, в качестве резерва находились с оружием на территории посольства. Там были разбиты палатки, полевые кухни. Все это позволяло не только предотвратить покушение, теракт, но и выдержать боестолкновение.

— Но вот пришло время советской делегации отправляться в путь.

— Ее доставка на конференцию тоже была отдельной очень большой задачей. 22 ноября из Москвы в направлении Баку на поезде особой нормы выезжает официальная делегация в составе Иосифа Сталина, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, маршала Климента Ворошилова. В Тегеран ехал и нарком внутренних дел Лаврентий Берия — он присутствовал на конференции, но не в качестве члена официальной делегации. Также в иранскую столицу выехала группа военных, представители Народного комиссариата иностранных дел. Замнаркома Андрей Вышинский к тому времени уже находился в Тегеране.

Ехали по Московско-Рязанской железной дороге. До Баку поезд добрался без серьезных происшествий, если не считать, что на нем в районе Голутвина решили прокатиться три уголовника.

— Ну они ведь не могли знать, что это за поезд. Он же не должен был бросаться в глаза. Внешне вагоны как вагоны.

— Конечно, в реальности неспециалист не определил бы, что перед ним необычный состав. Но железнодорожник мог это понять — вагоны были усилены. И колесные пары отличались от стандартных пассажирских вагонов, это пошло еще с императорских времен. Впрочем, в тот момент была ночь, поэтому вообще мало что было видно.

— И как далеко новые "пассажиры" уехали?

— Насколько известно, сотрудники охраны по пути сдали их в Рязани. Кататься на любом паровозе с машинистом и его помощником — это вещь не самая хорошая.

Наконец, поезд прибыл в Баку, откуда в Тегеран нашей делегации предстояло лететь самолетами. Именно к Тегеранской конференции относится единственный случай, когда Сталин передвигался с помощью самолета.

— Как раз в связи с этим эпизодом нередко доводится читать, что Сталин якобы боялся летать. Но так это или нет, мог рассказать только сам Сталин, а ничего подобного он нигде не говорил — во всяком случае, на этот счет нет ни документальных подтверждений, ни чьих-либо воспоминаний. Да и вряд ли боялся бы полетов человек, который любил летчиков (в чем как раз публично признавался), знал авиацию и активно поддерживал ее развитие в стране.

— Я могу сказать только то, что по документам прослеживается четко: в 1930-х годах в СССР произошел ряд авиакатастроф, после которых дважды на самом высоком уровне принималось решение о запрете передвижения советского руководства авиационным транспортом. Хотя надо сказать, что во время войны на запреты уже особо не смотрели. Известен трансатлантический полет Молотова в Англию и США в 1942 году. Тогда существовала еще и угроза перехвата со стороны немецких истребителей.

На правительственном аэродроме имени Фрунзе, это нынешний московский район между станциями метро "Динамо" и "Аэропорт", стояли самолеты особой нормы — таково официальное название правительственных самолетов. Два борта, с номерами 01 и 02, были закреплены за Сталиным. Борт номер 03 — за Молотовым.

Отдельной проблемой стало то, что тогда летать на самолетах было не слишком комфортно, на высоте было холодно. На фотографиях, запечатлевших прилет Молотова в Лондон, видно, что он был одет в кожаные меховые унты, теплую летную куртку и шлемофон.

— А были ли улучшены в плане комфорта те "Дугласы", на которых советская делегация летела в Тегеран и обратно?

— Они прошли серьезную предполетную подготовку, были загерметизированы. Ведь это были военно-транспортные самолеты, которые могли летать выше потолка действия зенитной артиллерии. Но высота более пяти километров была критична даже для тренированных летчиков и им приходилось дополнительно использовать кислород. Но каких-то сверхкомфортных вещей, например подачи теплого воздуха, по документам не прослеживается.

— В фильме "Тегеран-43" есть эпизод, в котором рассказывается о том, как лидеры "большой тройки" по очереди прибыли в столицу Ирана, и в конце звучит фраза "Как оказался в своей резиденции Сталин, не было известно в Тегеране никому". Как же был организован путь советской делегации в наше посольство?

— Проезд по улицам Тегерана планировался изначально. Выезды на улицы, по которым должны были ехать кортежи глав государств с аэродрома, перекрыли грузовиками. На территорию Тегерана, в том числе на территорию аэродрома, были введены войска НКВД, усиление армейской группировки было серьезным. По трассам проезда проверили всех потенциально неблагонадежных людей. Улицу между советским и британским посольствами наглухо закрыли маскировочной сетью. Объем этих мероприятий тоже просто потрясает.

Сам Тегеран разделили на зоны, был создан межгосударственный штаб, который обеспечивал взаимодействие на уровне военных и спецслужб. Стояли двойные, тройные посты из офицеров армии и спецслужб, которые жестко обеспечивали пропускной режим, допуск членов делегаций, а также журналистов — пишущих, а также фото- и кинохроникеров.

— Одним из самых известных событий, связанных с конференцией, стал переезд Рузвельта из американской резиденции, находившейся в отдалении, в посольство СССР, поскольку в нашей миссии президент США был бы надежно защищен от возможных опасностей. Как удалось уговорить Рузвельта на это?

— При подготовке конференции такая идея советскими представителями не озвучивалась — она вызвала бы негативную реакцию американской и британской сторон. И посольство США в Тегеране готовилось принять президента Рузвельта. Но то, что возможность проживания Рузвельта в советском посольстве у нас рассматривалась в качестве одного из вариантов пребывания в Тегеране, это однозначно.

В иранской столице в первый же день, когда прошла встреча представителей СССР и США, с нашей стороны была озвучена такая позиция — сначала на уровне офицеров госохраны, затем на уровне Сталина, который лично сказал Рузвельту, что в тяжелой оперативной обстановке было бы желательно, если американский лидер остановится в советском посольстве. Тем более что в советском посольстве заранее оборудовали помещения для Рузвельта. Он был человеком с ограниченными возможностями, и наша сторона сделала все, чтобы президент США чувствовал себя комфортно. И Рузвельт согласился.

В результате у Сталина и Рузвельта появилась возможность обсуждения тех или иных проблем в отсутствие Черчилля. Для него это был, конечно, сильный внешнеполитический удар, потому что если брать позицию Черчилля и позицию Рузвельта, то в данном случае американская позиция была отчетливо более рациональной, чем у предельно антисоветски настроенного Черчилля. Конечно же, союз Великобритании и СССР тогда был сильно ситуативным — нелюбовь Черчилля к России, а затем к Советскому Союзу была органической, что называется, на уровне идиосинкразии.

Черчилль тогда, мягко выражаясь, был сильно раздражен. По словам очевидцев, он сказал, что конференция закончилась, практически не начавшись, — мол, Сталин взял и "засунул" ее себе в карман. Пожалуй, в Тегеране Черчилль впервые почувствовал, что остается в некоем одиночестве по сравнению с двумя другими лидерами, потому что именно к этой конференции относится приглашение Черчилля Рузвельту на завтрак для двусторонней беседы. Президент США достаточно резко отклонил это предложение, и вне конференции каких-то зондажных встреч между ними не было.

— Возникали ли уже в ходе конференции какие-то неожиданные проблемы, с которыми столкнулась охрана советской делегации?

— Пожалуй, единственное мероприятие, которое готовилось практически с колес, это встреча Сталина с иранским шахом Мохаммедом Резой Пехлеви. 30 ноября в нашем посольстве прошел визит Пехлеви к Рузвельту. Причем все обеспечение встречи, кроме двустороннего протокола, лежало на советской стороне.

После этого логично было ожидать, что и встреча Сталина с Пехлеви тоже состоится в советской резиденции. Но Сталин принял решение 1 декабря посетить дворец шаха. Хотя такая возможность и предполагалась, но все же это было внеплановым мероприятием, создавшим определенные проблемы для охраны. Но наши офицеры заранее ознакомились с планом дворца. Да и нельзя сказать, что там создавалась серьезная опасность — подготовиться к подобному сталинскому экспромту у немецких спецслужб просто не было времени, да и степень закрытости информации была высокой.

— Известно, что не только Рузвельт, но и Черчилль тогда тоже принимал Пехлеви — в британском посольстве. Можно ли в связи с этим сказать, что решение Сталина, наоборот, нанести визит во дворец шаха было серьезным знаком уважения к 24-летнему Пехлеви, жестом, располагающим к Советскому Союзу? Ведь на Востоке такие вещи имеют большое значение.

— Да. Надо сказать, что это произвело предельно позитивное впечатление на шаха и весь иранский истеблишмент. И если судить по документам, а дипломатические подарки такого ранга всегда фиксируются, Сталину было преподнесено два больших персидских ковра ручной работы. Один из этих ковров с тех пор, после возвращения в Москву, лежал в столовой на "Ближней сталинской даче".

— Большим событием в ходе конференции стало состоявшееся в торжественной обстановке, с почетным караулом вручение Черчиллем Сталину от имени короля Георга VI символического Почетного меча героическим защитникам Сталинграда. Конечно, с этим нельзя сравнивать обмен подарками между лидерами "большой тройки" — то были приземленные вещи. Но вот известно, например, что Черчиллю на его день рождения 30 ноября 1943-го Сталин преподнес каракулевую шапку и набор фарфоровых статуэток на темы наших сказок. А каким именно сказкам они посвящались? Мог ли в таком подарке скрываться какой-либо подтекст?

— То, что вспоминали участники конференции, — там была сказка Пушкина про золотую рыбку. Старик, старуха, между ними золотая рыбка… Не думаю, что Черчилль был большим знатоком творчества Пушкина, но специалисты по России, может быть, ему объяснили такой достаточно прозрачный намек на разбитое корыто.

Еще Черчиллю от имени Сталина подарили наш коньяк. Всему миру известно, что советский коньяк отгружался Черчиллю и что это был армянский коньяк шустовского завода. Просто шустовский коньяк был хорошо раскручен. Но в дореволюционной России было два производителя коньяка — Шустов в Армении, а в Грузии и на территории Дагестана, в Кизляре, коньяк выпускался другим винно-коньячным заводчиком Давидом Сараджишвили. Об этом не говорилось, но, по документам, Черчиллю активно шли и коньяки товарищества Сараджишвили. Загружались ящиками — в связи с тем, что Черчилль любил этот напиток.

— Ну, вообще-то, он активно воздавал должное Бахусу.

— Не то слово. Но на его умственных способностях это не сказывалось.

— А вот иной раз пишут, что Черчилль якобы впервые попробовал советский коньяк только на конференции глав трех держав в Ялте в 1945 году.

— Насколько известно, первую порцию коньяка Черчиллю вывез в конце 1941 года из Москвы министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден. Но коньяк — это были протокольные подарки, стандартная протокольная практика.

— Николай Власик в своих мемуарах упоминал, что Рузвельт на приеме, данном Сталиным в Тегеране, дал высокую оценку нашему шампанскому и что президенту США был отправлен ящик этого напитка. Что за шампанским угощали союзников от имени Сталина? Ведь в СССР существовало несколько мест, где оно производилось.

— Это было крымское новосветовское шампанское. Да, шампанское в Советском Союзе делали и в других местах, но нельзя путать классическое производство напитка, как в Новом Свете, и заводской способ. Они принципиально отличаются. В Тегеране подавалось классическое шампанское.

— Сергей Викторович, как были отмечены лица, участвовавшие в подготовке и проведении Тегеранской конференции по линии госохраны?

— Практически все они получили высокие награды, ордена, медали. Учитывая отсутствие опыта и предельную тяжесть обстановки, конечно же, те мероприятия по линии госбезопасности прошли на самом высшем уровне. Ну а если оценивать результативность конференции с политической точки зрения, то ее результаты для Советского Союза были просто-таки запредельно хорошими.