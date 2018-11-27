Бизнес-леди из Дагестана стала призером конкурса предпринимателей России

МАХАЧКАЛА, 27 ноя — РИА Новости. Предприниматель из Дагестана Каина Магомедова заняла второе место на конкурсе "Молодой предприниматель России — 2018", сообщает агентство по предпринимательству и инвестициям РД.

"Каина Магомедова участвовала в номинации "Франчайзинг", где представила свою сеть образовательных центров для школьников — "Юниум". Данные центры функционируют в 33 городах России и включают в себя 100 курсов и 16 предметов. Всего в финал конкурса вышло порядка 120 предпринимателей со всех регионов страны", — сказали в пресс-службе ведомства.

Работы оценивались специальными гостями, которые являются лидерами на российском рынке в своем направлении. Эксперты не только оценивали работы молодых бизнесменов, но и делились своими советами с участниками.

Конкурс проводился в восьми номинациях, среди которых — "Интернет-предпринимательство", "Инновационное предпринимательство", "Социальное предпринимательство", "Производство", "Сельскохозяйственное предпринимательство", "Торговля", "Франчайзинг", "Сфера услуг". Заявки на участие в программе направили молодые бизнесмены из 61 региона России. Итоги состязания подведены на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе, который состоялся в Нижнем Новгороде.

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