В Минсельхозе назвали возможную дату начала маркировки молочной продукции

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Минсельхоз РФ хочет курировать эксперимент по маркировке готовой молочной продукции, пилотный проект может быть запущен не раньше конца декабря текущего года, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

"Мы поддерживаем, что необходимо провести "пилот". Но, на наш взгляд, куратором этого проекта в рамках продуктов питания должен быть Минсельхоз. Эта позиция была высказана, мы надеемся, что Минпромторг отправит соответствующие материалы в правительство и дальше будет принято решение", — сказала Лут в кулуарах V международного агропромышленного молочного форума.

По ее словам, документ о начале проекта в правительство еще не внесен. "Исходя из существующих на практике сроков, мы думаем, что это (запуск эксперимента — ред.) может быть конец декабря. Но пока мы не видим такой перспективы", — добавила замминистра, отметив, что старт пилотного проекта может произойти не раньше конца декабря.

Замглавы аграрного министерства сообщила, что в эксперименте готовы участвовать пять-шесть крупных производителей, оператором пилотного проекта выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Лут также отметила, что эксперимент должен, в частности, установить возможные затраты производителей на маркировку готовой молочной продукции.

С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной продукции и других товаров. Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая сопровождается электронными сертификатами, однако в итоге их из списка исключили.

В отношении готовой молочной продукции предлагалось провести эксперимент по маркировке, однако пока пилотный проект запущен не был. В середине ноября Минпромторг РФ сообщил, что пилотный проект может стартовать в декабре текущего года.