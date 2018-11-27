Путин: трудностей прибавляется, когда движешься вперед, но РФ их преодолеет

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Трудностей прибавляется, когда происходит движение вперед и вверх, но Россия их преодолеет, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Оттолкнусь от того, что здесь прозвучало уже из уст одного из награжденных. Коллега говорил, что считает трудности, с которыми мы сталкиваемся, временными. Я хочу с вами пополемизировать: чем дальше мы идём, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей", — сказал Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

"Залог того, что мы их всегда преодолеем, и сделаем это блестяще — это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики", — добавил российский лидер.

Путин вручил государственные награды деятелям культуры и спорта, ученым, среди них артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова, бизнесмен Алишер Усманов, президент "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.