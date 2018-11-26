Назван самый курящий город России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Брянск возглавил рейтинг самых курящих городов России, следует из данных социологического опроса, проведенного агентством Zoom Market.

Специалисты опросили 2600 человек из 20 городов. Респондентов в возрасте от 23 до 76 лет спрашивали, курят ли они или их близкие и имели ли они такую привычку ранее.

Лидерами рейтинга стали Брянск, Москва и Краснодар. Пятерку курящих городов замыкают Волгоград и Иваново.

Также в десятку вошли Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.

Борьба с курением

Ранее в Минздраве отмечали , что 17 процентов случаев преждевременной смертности в России спровоцированы курением. При этом в министерстве ожидают снижение числа потребляемого табака в 2018 году.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в интервью РИА Новости подчеркивал, что после вступления в силу в 2013 году антитабачного законодательства потребление и производство табака сократилось: с тех пор несколько миллионов человек отказались от вредной привычки.

В октябре Zoom Market также опубликовал "рейтинг пьянства", который возглавили Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь.