Олег Салагай: повышение возраста продажи табака обсуждается в Минздраве

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в интервью РИА Новости в преддверии международного дня отказа от курения рассказал, что в 17% случаях табак является причиной преждевременной смертности в России, поэтому необходимо принимать дополнительные меры по ужесточению законодательства в этой сфере, в том числе и в части пользования электронными сигаретами. Однако определенных успехов в этой области уже удалось достичь — в 2018 году прогнозируется снижение количества потребляемого табака. Беседовала Людмила Белоножко.

— Олег Олегович, недавно прошел большой форум по общественному здоровью, где министр здравоохранения России Вероника Скворцова говорила о формировании системы общественного здоровья. Расскажите подробнее, что включает в себя эта система? Что она собой представляет? Каковы ее основные приоритеты?

— Сегодня достоверно известно, что здоровье человека зависит далеко не только от медицины. Большая часть того, что предопределяет будущее наше состояние и самочувствие, может быть объединено в четыре базовых фактора риска — это потребление табака, алкоголя, нерациональное питание и низкая физическая активность. Процент, который относится к тому или иному фактору риска, эксперты оценивают по-разному, например, вклад табака в преждевременную смертность оценивают примерно на уровне 17%, алкоголя несколько меньше — примерно на 10%.

Но что же делать с этими факторами риска? Как мотивировать человека отказаться от разрушающего поведения? Ответ на этот вопрос может дать дисциплина, которая называется общественным здоровьем. Сегодня впервые эти технологии находятся в фокусе системного внимания. Напомню, что в майском указе президента России Владимира Путина была впервые поставлена задача не просто увеличить продолжительность жизни россиян, но увеличить продолжительность здоровой жизни. С этой целью был разработан национальный проект "Демография". Часть его — федеральный проект по укреплению общественного здоровья — предполагает формирование среды, которая бы подталкивала человека к здоровьесберегающему поведению и мотивировала отказываться от зависимостей. Поэтому система общественного здоровья представляет собой формирование мотивирующей среды — это и регулирование, и коммуникации, и соответствующая инфраструктура — центры общественного здоровья, которые будут сформированы на региональном и межмуниципальном уровнях.

— А какой процент сегодня составляет образ жизни в здоровье населения России?

— Образ жизни разные эксперты оценивают по-разному, но, как правило, не меньше 50-60%. Принципиально важно то, что все-таки большая часть нашего здоровья в наших собственных руках.

— Нельзя не отметить, что в России снизилось потребление табака и алкоголя. Какие меры еще разрабатываются сейчас для снижения этих показателей?

— Применительно к табаку и алкоголю очень часто используются схожие меры. Первая из них — сокращение ценовой доступности. Цена — это прежде всего то, что воздействует на несовершеннолетних. Это происходит из-за того, что количество денег у несовершеннолетнего всегда ограничено — он сам их, как правило, не зарабатывает. Если родители каждый день дают подростку 100 рублей, чтобы он купил себе завтрак или обед, а цена на сигареты увеличилась на 10 копеек, став 100 рублей 10 копеек, то он уже не может себе их позволить. Этот незначительный рост, кажется, ни на что не влияет для взрослого, но для несовершеннолетнего имеет большое значение.

Второй момент — это снижение территориальной доступности. На текущий момент доказано, чем больше сеть продажи алкоголя и табака, тем больше потребление в этом районе. Чем ближе сеть продажи алкоголя и табака к образовательным учреждениям, тем выше потребление в этом образовательном учреждении.

Вспомните, некоторое время назад, до вступления в силу в 2013 году антитабачного законодательства, ларьки могли продавать табачные изделия, зачастую реализуя их несовершеннолетним.

После принятия и реализации закона потребление табака идет вниз. Сократилось и производство табака, что подтверждают цифры по снижению потребления.

Еще один момент, который обсуждается экспертами, это сокращение доступности алкогольной продукции кругу лиц. Здесь прежде всего нужно назвать увеличение возраста продаж. Об этом говорили заместитель председателя правительства России Татьяна Алексеевна Голикова и министр здравоохранения России Вероника Игоревна Скворцова. Я напомню, что такая инициатива, принятая в США, позволила сократить количество ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде, и прежде всего, конечно, у молодежи. Во внушительном числе стран продажа алкоголя возможна только лицу старше 21 года.

Здесь важно, что это ограничение никак не связано с дееспособностью. У нас в законодательстве установлены, например, дополнительные требования по возрасту к случаям покупки оружия: им можно владеть только с 21 года. Более того, водителем троллейбуса тоже можно быть только с 21 года.

Повышение возраста продаж касается в большей степени алкоголя, но и для табака такие инициативы есть, они обсуждаются, но говорить о том, что они на текущий момент приняты, преждевременно. Хотя для табака (как, кстати, и для алкоголя) существует интересная зависимость — вероятность того, что человек начинает курить, попробовав в раннем возрасте, существенно выше, чем если он попробует в более зрелом возрасте. Поэтому критически важно для производителей табака, чтобы первое столкновение с никотином произошло как можно раньше, тогда вероятность того, что человек сохранится в этой зависимости, будет существенно выше.

— Каких результатов по снижению потребления табака удалось добиться за 2018 год?

— Потребление табака и алкоголя последовательно снижается. Если говорить о табаке, то мы ожидаем снижения в этом году примерно в 0,5%. Может быть, когда мы говорим в относительных числах, это звучит не очень масштабно, но если посчитать по количеству курильщиков, то получается внушительная цифра. Если у нас было порядка 39,5% курильщиков из 146 миллионов человек населения страны, то снижение этого числа до менее 30% — разница в 10 процентных пунктов — дает несколько миллионов человек.

Но важно, что люди не только отказываются от курения, они, например, еще снижают количество потребляемых сигарет. При этом, конечно, опасность представляет нарастающее потребление новых средств доставки никотина — электронных сигарет. Это представляет существенный риск, особенно для молодежи, и Минздрав России реагирует на этот риск. Правительством нашей страны принято решение в отношении данных изделий регулировать их так же, как регулируются обычные табачные изделия, это очень правильно, потому что неважно, как доставляется человеку никотин. Все табачные изделия, включая электронные сигареты, должны регулироваться одинаково, тогда исключается переключение человека с одного изделия на другое.

— А как меняется количество тех, кто потребляет электронные сигареты?

— Оно увеличивается. Если посмотреть глобальный опрос о потреблении табака среди молодежи (GYTS), то если в 2004 году у нас количество потребителей электронных сигарет среди подростков было примерно равно нулю, то в 2015 году это количество составляло 8,5%. При текущем уровне регулирования и агрессивной рекламе, которая идет со стороны индустрии, ожидать того, что это количество будет снижаться, нельзя, оно может только увеличиваться. Поэтому неотложные меры в этом направлении — один из наших приоритетов.

— Какие именно меры планируется предпринять?

— Так же регулировать, как и обычные сигареты. Тогда уйдет реклама, продвижение в точках продаж, появится запрет на продажу несовершеннолетним и запрет на курение в общественных местах.

— Вы сказали, что 17% смертей в мире обусловлены табаком, чему равен этот показатель в России?

— Разные оценки отличаются, но российские эксперты приводят примерные данные не менее 16-17%. Для разных групп заболеваний этот процент разный. То есть для рака легких это исключительно весомый вклад, там можно говорить о десятках процентов, а если говорить о раке кишечника, например, то этот процент ниже, хотя тоже высок.

— А как обстоят дела с потреблением алкоголя?

— Что касается алкоголя, на текущий момент его потребление у нас составляет порядка 10 литров в год на человека. Мы ожидаем, что продажи алкоголя за следующие пять лет снизятся примерно на 10%. Важно, что снизятся не только продажи, но и потребление в целом.

По нашим оценкам, в течение следующих пяти лет потребление алкоголя снизится примерно до не более чем 9 литров на человека, сейчас 10 литров. Для сравнения, 10 лет назад потребление составляло около 18 литров, то есть снижение очень решительное. И мы это видим в том числе по снижению смертности, алкогольных психозов, количества алкогольных отравлений. Это не просто цифра на бумаге, а факт.

— В сравнении с другими странами на каком месте мы находимся по количеству потребления алкоголя?

— Мы не самая пьющая страна. Конечно, нет и не может быть универсального международного рейтинга, но, как правило, в разных рейтингах мы входим в первую десятку по потреблению алкоголя, больше нас потребляют многие страны — некоторые страны Западной Европы, но важно не только количество потребляемого алкоголя, но и характер его потребления. Для нас свойственно потребление крепких алкогольных напитков, а именно они, по данным научных исследований, в наибольшей степени ассоциированы со смертностью. Это ставит перед нами задачу не просто по снижению уровня потребления, но и изменению характера потребления и структуры, перехода с более крепких на менее крепкие напитки.

— Сколько средств выделяется из федерального бюджета на информационные программы по формированию здорового образа жизни на 2019 год и на что они будут потрачены?

— Выделяется около 430 миллионов рублей. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поставила перед нами задачу подойти очень выверенно и по-научному к коммуникационным кампаниям, которые мы разрабатываем. Мы привлекли к этому психологов, социологов, в том числе с нами работали специалисты психологического факультета МГУ.

Дело в том, что потенциал коммуникационных кампаний, которые ориентированы только на устрашение, достаточно ограничен. У нас есть эффективный инструмент по устрашению — это пачки сигарет. В среднем российский курильщик в год сталкивается с пачкой сигарет примерно 5,5 тысячи раз. Но важно не просто напугать человека, важно сказать, что он действительно может, он независим, табак и алкоголь не одержали победу. Поэтому мы сосредоточились на поиске таргетированного решения, которое мотивировало бы человека, вдохновляло его. Думаю, что такое решение в целом удалось найти. Им стала кампания под лозунгом "Ты сильнее!". Мы делаем особый акцент на социальные сети, постараемся применить новые коммуникационные инструменты, конечно, и традиционные каналы коммуникации — телевидение, газеты будут использоваться.

— Существует ли в России дефицит кадров, занимающихся вопросами профилактики ЗОЖ? Как устраняется этот дефицит?

— Думаю, сейчас это не главный дефицит: проведенные за последние годы министерством вместе с регионами изменения в системе кадрового обеспечения отрасли дали свой эффект, и люди идут в профессию. Сложнее решать вопрос с другими дефицитами: интереса, информации, времени, сил. Но и эти проблемы мы сегодня вместе с коллегами стараемся решить.

У нас планируется целая серия обучающих мероприятий, первое из которых состоится в начале декабря. Мы собираем в Москве всех руководителей центров общественного здоровья, которые у нас создаются. Будем вместе с коллегами слушать лекции по ряду современных аспектов общественного здоровья, кроме того, будем разрабатывать дополнительные решения и инициативы в формате мозгового штурма.

У нас хороший задел по этому поводу. Советский Союз очень внимательно относился к вопросам гигиены в самых разных блоках — гигиены питания, коммунальной гигиены и других аспектов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В новой истории для развития профилактики было сделано тоже немало.

Поэтому мы ничего не должны потерять, а грамотно использовать все имеющиеся достижения.

© РИА Новости / Александр Натрускин Участники II Всероссийского форума по общественному здоровью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве © РИА Новости / Александр Натрускин Участники II Всероссийского форума по общественному здоровью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

— А сколько центров общественного здоровья есть сейчас в России и сколько планируется открыть?

— Если говорить о региональных центрах медицинской профилактики, которые есть сейчас и которые станут основой для центров общественного здоровья, то они, в общем-то, есть в каждом регионе нашей страны. Но будут сформированы также межмуниципальные или первичные центры общественного здоровья, на текущий момент мы создаем их на базе центров здоровья, которые занимаются только индивидуальной профилактикой, а должны заниматься еще и профилактикой в местном сообществе. Их порядка 800. Но тут важно не просто количество: нет задачи чем больше, тем лучше. Очень важно, чтобы центр был притягательным.

— Что входит в эти центры, что там может получить человек?

— Человек в центре общественного здоровья должен получить две вещи. Первое — это прохождение профилактического осмотра, оценку своего здоровья. Второе — адекватные и интересные форматы здорового образа жизни. То есть, говоря языком науки, задача центра общественного здоровья — это не только индивидуальная, но и популяционная профилактика, профилактика в местном сообществе. Существуют разные стратегии ее осуществления — где-то создание велодорожек будет иметь решающее значение, где-то организация волонтерских курсов или занятий по бегу, где-то — организация детской площадки на территории центра здоровья. Самое главное в работе центра здоровья- это его полная интеграция в городскую среду, возможность каждого человека зайти туда, посмотреть и увлечься.

Кроме того, необходимо вовлекать работодателей в создание рабочей среды на производстве.

— Кадровый вопрос очень важен сегодня в здравоохранении. Сейчас идет дистанционный отбор конкурса управленцев "Лидеры России", одним из наставников будет министр здравоохранения Вероника Скворцова. Расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе.

— Уникальность конкурса состоит в том, что это попытка формирования утраченной системы социальных лифтов, причем социальных лифтов, основанных на детальной оценке личных качеств и достижений. Он позволяет выбрать инициативного человека, который отвечает целому ряду критериев посредством серии тестов на первом этапе, а на втором и третьем — с помощью реального состязания.

Если говорить о системе здравоохранения, то интерес министерства здравоохранения не случаен. Управление в здравоохранении — это сложная и достаточно самобытная отрасль. Она требует специализированных знаний. При этом специалист-медик обладает, на мой взгляд, целым рядом существенных преимуществ: медуниверситет — это очень серьезная школа, за которой следует еще большая школа — наша врачебная профессия. Мне очень радостно, что коллеги-медики принимают участие в этом конкурсе. Будем надеяться, что им будет сопутствовать успех, чего им искренне и желаем.