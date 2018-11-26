Следователи опрашивают задержанных за нарушение границы украинских моряков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Следователи опрашивают украинских военнослужащих, которые были задержаны на трех кораблях после нарушения границы России в Керченском проливе, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова своей коллеге Людмиле Денисовой.

"Они (украинские моряки — ред.) находятся в Керчи. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия, проводится их опрос следователями", — сообщила омбудсмен РИА Новости.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>