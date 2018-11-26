Москалькова рассказала о состоянии троих раненых украинских моряков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Получившие ранения украинские военнослужащие, которые были задержаны после нарушения тремя кораблями границы России в Керченском проливе, находятся в больнице Керчи, угрозы их жизни нет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова своей коллеге Людмиле Денисовой.

"Трое раненых (украинских моряков — ред.) находятся в Первой Керченской больнице. Их состояние не оценивается как тяжёлое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни. Я на постоянной связи с Денисовой. Она эту информацию от меня по телефону получила", — заявила Москалькова.

Она опровергла информацию украинского сайта "Гросмадское ТВ" ("Общественное ТВ") о том, что она якобы не выходит на связь со своей украинской коллегой. Сайт "Гросмадское ТВ" ранее, цитируя Денисову, утверждал, что Украине якобы не удается выйти с российским уполномоченным на связь, поэтому нет данных о местонахождении и состоянии моряков, задержанных российскими пограничниками.

"Я не подтверждаю такие заявления, потому что был единственный звонок от неё час назад. Мы с ней подробно разговаривали. Все звонки у меня высвечиваются. Я обязательно беру трубку. Будь то ночь, день, поэтому от неё звонков не было до сегодняшнего утра", — заявила Москалькова РИА Новости.

По словам российского омбудсмена, Денисова тоже подтвердила, что публикации в СМИ о том, что ее коллега не выходит на связь, не соответствует действительности, контакт между ними есть. Украинская правозащитница получила всю необходимую информацию о состоянии украинских моряков, подчеркнула Москалькова.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>