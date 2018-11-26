Чечня возглавила рейтинг самых "трезвых" регионов России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, самыми "пьющими регионами" в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, такие данные приводятся в исследовании федерального проекта "Трезвая Россия", опубликованном в понедельник на сайте организации.

Федеральный проект "Трезвая Россия" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) провели совместное экспертно-аналитическое исследование, итогом которого стал доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2018".

Эксперты при проведении исследования учитывали объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов алкогольной продукции исследовался отдельно, а затем был объединен в один критерий.

Как сообщается на сайте проекта, лидерами рейтинга стали Чечня (12,78 балла), Ингушетия (12,82 балла), Дагестан (14,18 балла), Карачаево-Черкессия (20,02 балла) и Кабардино-Балкария (20,70 балла). Согласно докладу, в этом году первые четыре позиции остались неизменными, а Кабардина-Балкария поднялась в пятерку лидеров. Москва в этом году поднялась на 19-е место рейтинга (31,10 балла), в прошлом году столица заняла лишь 32-е. Санкт-Петербург также улучшил свои позиции в 2018 году и поднялся с 37-го на 26-е место (32,22 балла).

Также в десятку "самых трезвых" регионом России вошли Белгородская (22,51 балла) и Тюменская (22,52 балла) области, Ставропольский край (23,61 балла), Волгоградская область (24,24 балла) и Калмыкия (26,48 балла).

Замыкает рейтинг трезвости Чукотский автономный округ (48,14 балла), далее идут Магаданская область (46,98 балла) и Ненецкий автономный округ (46,85 балла).