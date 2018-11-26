В Москве открывается Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ пройдет в понедельник в Москве в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД, откроет форум министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Для обсуждения актуальных тем профилактики и лечения ВИЧ и для выработки тактики на ближайшие годы соберутся медики и эксперты из всех регионов России, в том числе руководители местных органов управления здравоохранением, а также представители региональных СПИД-центров, общественных организаций и экспертного сообщества разных стран.
Отдельной темой форума станет профилактика ВИЧ в группах риска с привлечением некоммерческих организаций. В рамках круглого стола планируется обсудить организацию профилактических программ силами некоммерческих организаций в партнерстве с государственными учреждениями здравоохранения и социальной защиты.
Кроме того, состоится церемония награждения победителей конкурса "Лучший СПИД-центр", который проводит Минздрав России с 2016 года для выявления лучших практик в области профилактики и лечения ВИЧ.
Ранее Скворцова заявила, что Россия — мировой лидер по количеству людей, обследованных на ВИЧ, в 2017 году тестирование прошли 23% жителей страны. А охват антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ в России в 2019 году должен вырасти как минимум до 75% (по итогам 2017 — начала 2018 года этот показатель равен 50%).