В Госдуме поддержали проект смягчения Уголовного кодекса

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал законопроект президента о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба, отметив, что он направлен на либерализацию уголовного законодательства.

В субботу в Госдуму был внесен проект закона о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба.

"Я положительно это оцениваю. Тем более что предложения эти находятся в логике складывающейся и в последнее время сложившейся тенденции, тренда на либерализацию уголовного законодательства. Это имеет место, уже ряд уголовных преступлений переведен нами, законодателями, в разряд административных правонарушений", — сказал РИА Новости Лысаков.

Парламентарий отметил, что инициатива способствует декриминализации законодательства, которая вполне уместна.

"Тем более что сферы, которых это коснется, тщательно проанализированы, в том числе и правоприменительная практика наверняка проанализирована, судебная. Я думаю, что это нормальное, поступательное развитие нашего законодательства", — пояснил депутат.