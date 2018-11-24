В Татарстане оператор МЧС приняла роды по телефону

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Татарстане оператор Службы экстренных вызовов Наталья Петряева впервые в истории ведомства приняла роды по телефону, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

В минувший четверг на линию поступил звонок обеспокоенного мужчины, сообщившего о схватках супруги.

"Казалось бы, вызов для нашей службы вполне обычный. Такие поступают по несколько раз в день", — объяснила Петряева.

Сообщение было перенаправлено в службу скорой помощи, однако через несколько минут мужчина перезвонил: ребенок уже начал появляться на свет. По словам оператора, позвонивший пребывал в паническом состоянии и плохо слышал команды медиков, поэтому Петряевой пришлось беседовать с ним самой.

"Мы вновь соединили новоиспеченного папу со скорой помощью, стали объяснять, что нужно сделать, как помочь ребенку, как успокоить родившую женщину, которая тоже была в панике. <…> Мне самой пришлось говорить, какие ему необходимо предпринять действия: как почистить ребенку ротик, как вести себя с ним", — рассказала оператор.

По ее словам, мужчина беспрекословно выполнял все команды, успокаивал супругу и ребенка. Петряева завершила разговор только после того, как услышала крики ребенка и удостоверилась, что с ним все в порядке.

Позже к семье приехали медики, мать и новорожденного отвезли в перинатальный центр. Как отмечается на сайте ведомства, оба чувствуют себя хорошо.