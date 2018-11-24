В ГД внесли проект о списке преступлений, по которым можно прекратить дела

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Проект закона по расширению перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в ГД президентом России Владимиром Путиным.

"В этих целях проектом федерального закона предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

В перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению, предлагается включить преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, отмечается в документе.

"Проектом федерального закона предлагается примечание к статье 145.1 "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить пунктом, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило соответствующую компенсацию", — говорится также в пояснительной записке.

Проектом закона также предусматривается внесение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.