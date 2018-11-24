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Общество

На роль волонтеров WorldSkills-2019 претендуют более 12 тысяч человек

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© РИА Новости / Нина ЗотинаWorldSkills Kazan 2019. Архивное фотоWorldSkills Kazan 2019. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина

КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Центр рекрутинга волонтеров чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 открылся в Казани, уже сегодня на роль волонтёров чемпионата претендуют более 12 тысяч человек из 70 стран, сообщает оргкомитет соревнований.

Данил Уфимцев
© Фото : Ворлдскиллс Россия
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Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

"Запуск заявочной кампании для волонтеров чемпионата состоялся в октябре 2017 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. С момента старта у кандидатов по всему миру появилась возможность заполнить анкету и подать заявку. К настоящему моменту подано свыше 12 тысяч заявок из более чем 70 стран. Заявочная кампания продлится до 31 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, приоритетной задачей оргкомитета является реализация волонтерской программы на федеральном уровне и максимальное включение в нее волонтеров из различных регионов России. Для этого был проведен всероссийский конкурс на право стать ресурсным центром по набору волонтеров чемпионата, по итогам которого были определены 15 победителей, получивших статус ресурсных центров по набору волонтеров. Они появились в Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Астраханской и Свердловской областях, Удмуртской Республике, Республике Карелия, Новосибирской области, Ставропольском крае, Ростовской, Иркутской, Челябинской областях, Чувашской Республике, Краснодарском крае, Москве.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оргкомитет планирует привлечь 3,5 тысячи волонтеров из РФ и других стран по более чем 20 функциональным направлениям (на 93 различных позициях). Они будут задействованы на соревновательных площадках по каждой из компетенций, в сервисных направлениях (транспорт, аккредитация, экипировка, организация питания и т.д.), для сопровождения национальных сборных, а также на информационных станциях на территории Казани.

Этап отбора кандидатов продлится до конца марта 2019 года. Обучение команды волонтеров начнется весной 2019 года. В соответствии с международными стандартами каждому волонтеру со стороны оргкомитета будет предоставлен ряд сервисов. Среди них страхование жизни и здоровья, питание и питьевая вода во время смен, бесплатный проезд на общественном транспорте, размещение иногородних и иностранных волонтеров в Казани, специальная экипировка, официальный сертификат/благодарственное письмо, маркетинговый набор для волонтеров, штабы волонтеров на объектах чемпионата, программа мотивации, поощрения.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.

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