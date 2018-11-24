МВД и Минздрав решили делиться данными об алкоголиках и наркоманах за рулем

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. МВД России и Минздрав завершили подготовку законопроекта об обмене информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к управлению авто, в частности страдающих алкоголизмом и наркоманией, и в декабре 2018 года планируют внести его в правительство, сообщил РИА Новости источник в правительстве России, знакомый с разработкой документа.

В 2018 году уже вступили в силу нормативные акты о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Планируется, что с первого января 2019 года все медицинские организации будут предоставлять необходимую информацию в данную систему. Сведения будут поступать как из государственных, так и из частных клиник. В случае принятия данного законопроекта ГИБДД будет иметь доступ к сведениям в данной системе.

Документ является частью масштабной реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения. Ранее правительство утвердило план, который предусматривает за счет использования электронных технологий сократить число документов на бумажном носителе. После его реализации для получения водительского удостоверения достаточно будет представить только паспорт и заявление, проверка всех остальных документов, в том числе и медзаключения, будет проходить в электронном виде.

"В настоящее время МВД и Минздрав завершили работу над законопроектом, планируется, что в декабре он будет внесен в правительство", — пояснил собеседник агентства.

В случае принятия документа обмен данными между ведомствами технически будет выглядеть следующим образом. Сотрудник ГИБДД с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляет запрос о подтверждении выдачи гражданину медицинского заключения и содержащихся в нем сведений. В ответе ему приходит информация о выдаче бланка заключения, о наличии либо отсутствии у человека противопоказаний к управлению авто, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств.

Кроме того, инспектор получает сведения об общих ограничениях по управлению автомобилем. Они могут быть связаны с конструкцией транспортного средства (например, ручным управлением) или с использованием водителем специальных приспособлений и медицинских изделий (например, водить можно только в очках или линзах). Ответ приходит в онлайн-режиме. После этого инспектор уже решает, выдавать ли человеку права и какие установить для него ограничения по управлению.

Законопроект также дает возможность приостановить действие прав при наличии у водителя заболеваний, которые являются медицинскими противопоказаниями.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом и МВД приводит к тому, что имеющие противопоказания к вождению водители продолжают управлять авто, в результате чего создаются препятствия для безопасной езды. В МВД фиксируют случаи, когда у автовладельцев есть права, несмотря наличие алкогольной или наркотической зависимости.

Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, есть случаи наступления смерти водителей во время управления автомобилем в результате резкого ухудшения здоровья.

Документ разрабатывался с 2015 года. В первоначальной версии законопроекта предлагалось еще и внести изменения в закон "Об охране и здоровье граждан", которые позволили бы предоставлять органам внутренних дел данные медицинских заключений без согласия гражданина или его законного представителя. По словам источника агентства, ведомства не смогли прийти к согласию по этому вопросу: Минздрав настаивает, что это нарушает врачебную тайну, в МВД же утверждают, что запрашиваемые сведения не будут напрямую иметь отношения к здоровью человека и раскрывать информацию о его болезни.

В связи с этим вопрос о внесении изменений в закон решили не включать в законопроект о межведомственном информационном взаимодействии. Его рассмотрят позже, не исключено, что в рамках подготовки отдельного законопроекта. В случае принятия разработанного ведомствами документа обмен данными о медицинских заключениях в электронном виде будет возможен только при согласии самого водителя. По этой же причине пока не получится полностью отказаться от бумажных справок, инспекторы будут их принимать даже после принятия законопроекта.

Официальными комментариями МВД и Минздрава РИА Новости пока не располагает, они не смогли оперативно предоставить комментарии.