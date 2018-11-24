В Москве на выходных будет закрыта станция метро "Ховрино"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Станция метро Москвы "Ховрино" будет закрыта 24 и 25 ноября из-за строительства новой станции Замоскворецкой линии, сообщает пресс-служба подземки.
В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник в 5:30 утра. Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни, уточняется в сообщении.
По информации пресс-службы, открытие станции "Беломорская" Замоскворецкой линии (2) ожидают более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино. Благодаря открытию станции "Беломорская" нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится до 25%. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тысяч человек.
"Пожалуйста, заранее планируйте маршруты с учётом ограничений в движении и извините нас за временные неудобства", — рекомендует пресс-служба.
Одно из самых необычных решений ждет станцию "Мичуринский проспект", строящуюся на самой длинной ветке московской подземки – Калининско-Солнцевской. Из-за сложного рельефа местности проектировщики предложили сделать ее полуподземной. Станцию "заглубят" в землю наполовину, а одна ее платформа останется открытой, с панорамным видом на долину реки Очаковка. В итоге дизайн "Мичуринского проспекта" – тема цветущего сада – будет продолжен окружающим природным ландшафтом. У станции будет даже свой панорамный балкон для любителей пейзажей. А те пассажиры, кому вид особенно понравится, смогут выйти из метро и прогуляться по скверу с декоративными яблонями – к открытию метро власти создадут там дорожно-тропиночную сеть.
Архитектурная концепция станции "Рассказовка" (строится на "желтой" линии в новой Москве) основана на идее совмещения течения "ар-деко" и современных интерактивных возможностей коммуникационных устройств. Основным элементом интерьера станции станут колонны, задекорированные под шкафы-картотеку, которые создадут образ общественной библиотеки. При этом возможность прочитать книгу будет отнюдь не виртуальной. Каждый пассажир сможет подойти к колонне и скачать при помощи QR-кода понравившееся литературное произведение.
В основе дизайна станции метро "Нижегородская улица" лежит образ лего – простые формы и большие однообъёмные яркие цветные элементы, несущие функцию навигации.
Еще одна особенность станции заключается в том, что она будет кросс-платформенной. Пересадка с Кожуховской линии метро (на карте будет обозначена розовым цветом) на Большую кольцевую ветку здесь будет происходить не с помощью перехода на другую станцию, а просто пересечением платформы. Точно так, сейчас, например, организована пересадка со станции "Китай-город" "рыжей" ветки на одноименную станцию сиреневой ветки.
Композиция станции "Стахоновская", также расположенной на Кожуховской ветке подземки, построена по принципам авангардной графики. Как поясняют в стройкомплексе Москвы, тема советского авангарда 1920-30-х годов была выбрана проектировщиками как напоминание о трудовом подвиге, собирательным образом которого стало стахановское движение.
Наземные павильоны "Селигерской" (Люблинско-Дмитровская, или "салатовая", линия) оформлены в стиле ар-нуво, как в парижском метрополитене. Очень элегантным на рендерах кажется и платформенный зал станции с криволинейными сводами. Кстати, витражи путевых стен с рисунком стекающей воды находятся в одном ассоциативном ряду с топонимом "селигерский" – озера, вода, блестки утренней росы.
"ЦСКА", строящаяся как часть Большой кольцевой линии, станет третьей станцией в московской подземке, названной в честь спортивного клуба. Ее открытие, как ожидают метростроители, произойдет в юбилейный год для клуба год – в 2018-м ЦСКА исполняется 95 лет.
Неудивительно, что станция выглядит одной из самых нарядных. На платформе планируется установить четыре самых настоящих бронзовых скульптуры в исполнении студии военных художников имени Митрофана Грекова – лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста. Статуи, выполненные в масштабе 1:20, будут стоять на круглых гранитных постаментах светло-серого гранита с фирменной эмблемой ЦСКА.
Интересно должен смотреться и плафон станции: на нем расположится живописная декоративно-художественная композиция, посвященная основным видам спорта ЦСКА. Помимо футболистов, пассажиры увидят спускающихся с неба парашютистов, а рядом с ними – спортсменов-конников и парусников. Изображения нанесут на алюминиевые панели и стекло при помощи компьютерной цветной печати.
Внимания заслуживают также надземно-подземные вестибюли, которые проектировщики постарались вписать в ландшафт парка на Ходынском поле. Они представляют собой "холмы" – приподнятые над поверхностью участки земли, на кровле которых высадят траву и цветы. Это дополнит прогулочную зону парка, который создается в этом районе.
В дизайн станции "Петровский парк" второго кольца метрополитена вписаны изображения Петровского путевого дворца, находящегося неподалёку. И хотя проект "Петровского парка", как признают в стройкомплексе Москвы, типовой, среди других станций он выделяется особой парадностью отделки. Платформа станции выложена серым и чёрным гранитом, путевые стены украшены белым мрамором, а колонны – зелёным мрамором, по цвету Замоскворецкой линии, на которую будет осуществляться пересадка с "Петровского парка".
Отдельно стоит сказать о станциях глубокого заложения, строящихся в Москве, тем более что их совсем немного. Сегодня власти столицы отдают предпочтение проектам мелкого заложения как более быстрым с точки зрения реализации и более экономичным.
Тем не менее, в ряде случаев, как например, при продлении Люблинско-Дмитровской линии метростроителям приходится уходить вниз.
Так, одна из самых глубоких станций ветки – "Верхние Лихоборы". Ее глубина составляет 60 метров