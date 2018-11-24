В Москве на выходных будет закрыта станция метро "Ховрино"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Станция метро Москвы "Ховрино" будет закрыта 24 и 25 ноября из-за строительства новой станции Замоскворецкой линии, сообщает пресс-служба подземки.

"Для пассажиров 24 и 25 ноября будет закрыта станция "Ховрино". Это необходимо для подключения строящейся станции "Беломорская" к сети московского метрополитена. Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино", — говорится в сообщении.

В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник в 5:30 утра. Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни, уточняется в сообщении.

Во время изменения режима работы линии на станциях "Ховрино" и "Речной вокзал" будет организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на вышеперечисленных станциях для обеспечения безопасности также будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене, сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы, открытие станции "Беломорская" Замоскворецкой линии (2) ожидают более 140 тысяч жителей районов Левобережный и Ховрино. Благодаря открытию станции "Беломорская" нагрузка на "Речной вокзал" уменьшится до 25%. В часы пик пассажиропоток станции сократится приблизительно до 7,5-10 тысяч человек.

"Пожалуйста, заранее планируйте маршруты с учётом ограничений в движении и извините нас за временные неудобства", — рекомендует пресс-служба.