Совфед одобрил закон об электронном военном билете

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу подготовленный сенаторами закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учета.

Она будет вводиться для граждан, подлежащих воинскому учету в Вооруженных силах РФ.

Карта будет содержать фамилию, имя и отчество, дату рождения, место жительства, образование, место работы, данные о годности к военной службе по состоянию здоровья, наличии военно-учетных и гражданских специальностей, спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, которые предусмотрены законом.

Карта будет иметь высокую степень защиты.

Как предполагается, персональную электронную карту будут выдавать только тем, кто даст свое согласие на ее получение, а отменять выдачу гражданам военного билета не планируется.