Минкомсвязи предложило штрафовать за утечку персональных данных

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минкомсвязи подготовило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАПП), предусматривающие наложение на операторов и обработчиков персональных данных штрафов за их утечку, а также создание общедоступных баз таких данных, следует из проекта, размещенного на портале проектов нормативных актов.
В частности, согласно проекту, невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности осуществления надлежащего контроля за действиями лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для физлиц такой штраф может составить 1-2 тысячи рублей, должностных лиц – 3-6 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц – 10-30 тысяч рублей.
Согласно проекту, создание общедоступных источников персональных данных, содержащих сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных, неуполномоченными лицами либо в случаях, не установленных федеральными законами, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1-2 тысяч рублей, должностных лиц – 3-6 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – 5-10 тысяч рублей, юридических лиц – 10-30 тысяч рублей.