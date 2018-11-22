Минкомсвязи предложило штрафовать за утечку персональных данных

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минкомсвязи подготовило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАПП), предусматривающие наложение на операторов и обработчиков персональных данных штрафов за их утечку, а также создание общедоступных баз таких данных, следует из проекта, размещенного на портале проектов нормативных актов.

"Законопроектом предусматривается установление ответственности оператора за действия лиц, осуществляющих обработку персональных данных по его поручению, а также ответственность за создание общедоступных источников персональных данных, содержащих сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных, неуполномоченными лицами либо в случаях, не установленных федеральными законами", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, согласно проекту, невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности осуществления надлежащего контроля за действиями лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для физлиц такой штраф может составить 1-2 тысячи рублей, должностных лиц – 3-6 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц – 10-30 тысяч рублей.

Нарушение лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора, требований законодательства в области персональных данных влечет наложение административного штрафа на оператора, поручившего этому лицу обработку персональных данных, следует из проекта. Для физлиц такой штраф может составить 3-5 тысяч рублей, должностных лиц – 5-15 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – 10-20 тысяч рублей, юрлиц – 15-30 тысяч рублей.

Согласно проекту, создание общедоступных источников персональных данных, содержащих сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных, неуполномоченными лицами либо в случаях, не установленных федеральными законами, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1-2 тысяч рублей, должностных лиц – 3-6 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – 5-10 тысяч рублей, юридических лиц – 10-30 тысяч рублей.