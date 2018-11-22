В Совфеде назвали обсуждение штрафов для самозанятых преждевременным

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прежде чем обсуждать штрафные санкции для самозанятых граждан за неуплату соцвзносов, нужно разобраться с серыми схемами оплаты труда, считает член социального комитета Совфеда Сергей Леонов.

Госдума ранее приняла три закона о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. На режим нового налога смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.

"Вместо того, чтобы гнобить самозанятых, необходимо разобраться сначала с серыми схемами выплаты заработной платы, потому что огромное количество предприятий платит своим сотрудникам заработную плату в конвертах", — сказал сенатор РИА Новости.

По его мнению, сначала надо навести порядок в этой сфере, а уже потом заниматься самозанятыми гражданами, потому что это самые незащищенные слои населения.

"Люди становятся самозанятыми, не потому что они хорошо живут, а потому что не могут найти себе работу и средства к существованию", — заключил Леонов.