СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Проект 18-километрового железнодорожного подхода к Крымскому мосту скорректируют для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы времен Боспорского царства, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Комплекс из 40 помещений и 9 дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., археологи обнаружили в районе Керчи. По мнению ученых, он мог принадлежать семье аристократа или представителя династии царей Боспора.

Перенос участка подхода позволит ученым законсервировать поселение, изучить его и сохранить для потомков, отметили в инфоцентре. Корректировка не повлияет на сроки сдачи подхода, он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года, цитирует заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина инфоцентр.

Исследования усадьбы затронули участок площадью более пяти тысяч квадратных метров. Здесь нашли остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки.

Предполагается, что поселение строилось по хорошо продуманному плану, чтобы создать максимально комфортные условия для проживания. Ученые обратили внимание на аккуратную каменную кладку с выдержанными углами и правильную ориентацию строений с учетом розы ветров: воздух в помещениях всегда был свежим и чистым.

Для того чтобы дождевые и талые воды не затапливали комплекс, расположенный на склоне, соорудили сложную разветвленную систему водостоков и накопительных цистерн. Они отводили стоки за пределы застройки.

"Сейчас мы раскрыли примерно 80% поселения. Практически на всей площади открыты верхние слои, но еще не везде раскопан самый нижний горизонт. Чтобы понять, кем был первый хозяин этой усадьбы, нужно открывать самый ранний уровень. Но очевидно, что это был представитель аристократической верхушки Боспорского царства", — приводит слова руководителя экспедиции, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института археологии РАН Сергея Внукова инфоцентр.

Железнодорожная часть Крымского моста отвечает требованиям второй категории железнодорожных линий и включает два пути. По расчетным данным, пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 километров в час. Скорость грузовых поездов — до 80 километров в час. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 тонн.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.