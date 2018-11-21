В Дагестане открыли уникальное отделение для лечения онкозаболеваний

МАХАЧКАЛА, 21 ноя – РИА Новости. Уникальное отделение с применением рентгена для диагностики и лечения онкозаболеваний открылось накануне в республиканской клинической больнице Дагестана, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам представителя ведомства, новое отделение будет заниматься хирургией онкологии с применением различных малоизвестных технологий.

"С пациентами будут работать врачи-специалисты с огромным опытом работы в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. Перед ними была поставлена задача вывести диагностику, в том числе и онкозаболеваний, на новый качественный уровень. Новое отделение может помогать не только жителям республики, но и пациентам из других регионов СКФО", — отметили в ведомстве.

По словам собеседника, одна из главных методик работы с пациентами является минимизация травматичности, в сравнении с традиционными открытыми доступами и, как следствие, быстрое восстановление.

Врачи уже используют такую методологию работы, как вмешательство при всех видах механической желтухи, стентирование, фотодинамическая абляция опухоли, абляция всех видов метастазов в печени, в поджелудочной железе, брюшной полости и т.д. Подобные операции ранее в республике не проводились.

Врачи уже работают и могут принимать до 6 пациентов в день. Новое отделение рассчитано на 20 коек, и в скором времени будет рассматриваться увеличение количества мест.

Так, одним из первых в новое отделение обратился 80-летний житель республики с диагнозом опухоли поджелудочной железы, в следствии которой у него также возникло давление на желчные протоки, что вызвало механическую желтуху. В ходе работы, специалисты установили ему стент в опухоль, который растягивает проток, позволяя выводить желчь без нарушений.

У второго пациента были обнаружены метастазы в печени. Ранее такой диагноз лечили химиотерапией, которая не всегда давала положительный эффект. Специалисты провели пункцию метастазы через кожу, установили термозонт и разрушили опухоль по средствам высокой температуры, которая может доходить до уровня около 120 градусов.