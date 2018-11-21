Медведев предложил продумать систему оповещения инвалидов о ЧС

ГОРКИ, 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов попросил подготовить поручение в Минсвязь и МЧС, чтобы они продумали новую систему оповещения людей с инвалидностью о чрезвычайных ситуациях.
Ранее в ходе совещания исполняющий обязанности президента "Всероссийского общества глухих" Станислав Иванов заявил, что к острым вопросом безопасности жизни глухих относится отсутствие единого подхода к организации систем вызова экстренных служб и оповещение инвалидов по слуху о чрезвычайной ситуации, в том числе и стихийных бедствий.